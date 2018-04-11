雙劍合璧「W Hotel」Ｘ「Daniel Wong」聯名午茶組引領風潮！

全新「狂艷部落」雙人下午茶組，售價1800元＋10％／組。（圖片提供／台北W飯店）

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知名華裔設計師Daniel Wong。（圖片提供／台北W飯店）
藍寶石般鮮豔色澤的「蝶豆花蟹肉餃」成為時下熱門打卡小物。（圖片提供／台北W飯店）
「大湖草莓杏仁豆腐」酸甜滋味有戀愛感。（圖片提供／台北W飯店）
甜點「草莓卡士達閃電泡芙」多層次口感搭配時令草莓。（圖片提供／台北W飯店）
特色甜點「狂艷熊鳳梨蛋糕」帶有濃厚Daniel Wong風格。（圖片提供／台北W飯店）

擅長跨界聯名的台北W飯店，此次找來前衛設計師「Daniel Wong/黃偉豪」合作，館內31F紫艷酒吧推出「狂艷部落」雙人下午茶，融入印花、動物及自然等元素，即日起至6月30日限期供應。

全新「狂艷部落」午茶組，內含9款甜鹹點、2人份茶飲、咖啡無限暢飲及4杯精選調酒，其中以港點「蝶豆花蟹肉餃」尤為吸睛，加入時下最夯蝶豆花元素，以Daniel Wong土耳其藍作品為靈感設計，先將餃子外皮染上豔麗藍色，裹入蟹肉、蝦仁、豬肉與鴻喜菇等內餡，放入蒸籠加熱，甫出爐如同晶瑩剔透寶石般色澤，成為打卡必備小物;另款「大湖草莓杏仁豆腐」則以南、北杏榨汁提煉製成手作杏仁豆腐，搭配當季大湖草莓，香甜草莓與柔順豆腐在口中化開，酸甜滋味有初戀感。

特色「狂艷熊鳳梨蛋糕」呼應午茶主題狂艷部落，蛋糕內餡加入鳳梨果泥製作，外層裹上巧克力，並印上代表Daniel Wong品牌守護熊Sunlight、Starlight，可愛造型令人不忍入口;深受女性族群喜愛的「草莓卡士達閃電泡芙」，在泡芙中夾入草莓卡士達，淋上草莓白巧克力醬，最後以覆盆子與蝴蝶點綴，一口咬下多層次泡芙佐以濃郁草莓果香在口中化開。

以品牌守護熊命名特製款調酒「Sunlight」，以琴酒為基底，加入芭樂汁、檸檬汁與些許苦艾酒，搭配紅心芭樂乾，酸甜口感爽無負擔;「Starlight」調酒以Daniel Wong喜愛的奶昔飲品為發想，龍舌蘭中混合覆盆子果泥、牛奶、鮮奶油、白可可香甜酒，入口奶香濃郁，此款調酒為百搭酒款。

出生於加拿大的Daniel Wong，多年來旅居香港、台灣、倫敦、米蘭等地，2014年推出同名設計品牌，以台灣黑熊為靈感設計「Sunlight」、「Starlight」2隻守護熊，作品圍繞「探索」為核心價值，象徵在日月星辰照耀下，帶給探索者源源不絕自信與勇氣。熱愛自然和印花元素的Daniel，從星芒、鑰匙、蝴蝶、羽毛到各式動物，加入黑、白、銀、土耳其藍、粉紅等色系打造強烈視覺映像。

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(中時)

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