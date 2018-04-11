若美空襲敘利亞 俄羅斯揚言將擊落美方飛彈

2018年04月11日 19:27 中時 諶悠文

在英、美、法等西方國家準備對敘利亞發動聯合軍事行動之際，俄羅斯駐黎巴嫩大使札西普金10日表示，如果美國對敘利亞發射任何飛彈，都會遭到擊落，且飛彈發射地點也會被鎖定。

札西普金（Alexander Zasypkin）接受真主黨的瑪納電視台專訪時說，他是引述俄羅斯總統普丁和俄國幕僚長發布的聲明，稱：「若美方發動空襲，美方的飛彈將會被擊落，甚至飛彈發射地點也將遭到摧毀。」

聯合國安理會10日未同意對敘利亞化武攻擊展開調查後，美國總統川普將決定是否對敘利亞發動攻擊，面臨可能與敘盟國俄羅斯爆發衝突的風險。

敘利亞首都大馬士革東郊東古塔地區７日發生疑似化武攻擊事件，對此美國總統川普9日表

示，使用化武是無法容忍的暴行，美方在軍事上有很多應對選項，美方將在24至48小時內決定如何回應。

川普已表明，他打算讓敘國總統阿塞德，也許還有他的俄羅斯與伊朗盟友付出代價。白宮發言人桑德斯10日宣佈，川普取消原定首次出訪拉丁美洲，以專注應對敘國化學武器問題。

美國國防部長馬提斯也突然取消周末的訪問行程，同時美國飛彈驅逐艦庫克號（Donald Cook）移到敘利亞攻擊範圍內。另外， 美國海軍核動力航空母艦「杜魯門號」戰鬥群11日離開維吉尼亞州諾福克海軍基地母港，赴歐洲和地中海執行部署任務。

主管歐洲飛航交通的空中航行安全組織（Eurocontrol）11日警告各航空公司應謹慎安排地中海東部地區的航班，因為敘利亞境內未來72小時可能發生空襲。

(中時)