義大全英學程培養國際人才 念義大等同出國留學

2018年04月11日 19:11 中時 林雅惠

不用出國，在臺灣４年大學期間，也能浸淫全英語教學環境，跨領域、跨國界多元學習，「雙語+專業」能量加倍！義守大學為培育國際移動人才，將於下學年推出兩個英語學士學位學程，提供學生全英授課、海外實習、「3+1」或「2+2」雙聯學位，乃至於生活上的完整網絡，真正落實全球人才搖籃理念。

領先成立「國際學院」的義守大學，目前已有４個全英教學系所，而為強化國際連結網絡，因應跨領域專業時代潮流，下學期將更進一步推動跨院系資源整合，推出兩個全英學程︰「智慧化自動控制英語學士學位學程」、「傳播產製英語學士學位學程」；校長陳振遠表示，義大積極培育具備「解決問題能力」的國際移動人才，新創設的學程除以全英語授課外，專業訓練亦打破慣性分科系做法，將安排學生到海外實習、交換交流，並在生活上讓本國與外國學生共宿，24小時沉浸在英語環境中，不出國也如同出國留學。

「智慧化自動控制英語學士學位學程」統籌人、理工學院院長古志生表示，「臺灣半導體之父」張忠謀曾說未來是AI的天下，以理工與電資學院起家的義大以此為鏡，率先跨域整合，推出「智慧化自動控制」全英學程，將以大數據、物聯網、自動控制應用工程為主軸，結合其他專長領域，提供自動控制專門教育與研究機會。

古志生院長說，在「工業4.0」的趨勢帶動下，產業界亟需智慧化自動控制人才，該類型人才的培育須突破傳統分科分系的框架，提升國際產業觀、跨國語言溝通能力；而義大新推出的學程正為此需求，不僅課堂上採全英語授課，還會延伸國內外實習與產學合作，創造互利共贏的發展願景。

負責統籌「傳播產製英語學士學位學程」的曾士杰教授指出，該學程將著重培育具有國際視野的大眾傳播領域人才，強調國際語言溝通能力與跨文化專業知識，包含「融合傳播製作」與「數位傳播媒介」兩教學領域，連結現有傳播與設計學院的師資與資源平台，強化學生跨領域運用能力，再透過「3+1」或「2+2」辦法，即能同時取得跨國雙學位，可望提供學生出國深造與就業的多重加值。

(中時)