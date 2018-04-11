台灣淫名海外 韓巨乳妹冒充日本小模賣淫為整形　

高雄三民二分局日前在覺民路汽車旅館查獲韓國巨乳妹（左）來台賣淫，來台10天性交易逾10次，韓女供稱看到網路賣淫訊息，每次可賺5000元，為賺錢整容才跨海賣淫。（翻攝畫面）

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高雄三民二分局日前在覺民路汽車旅館查獲韓國巨乳妹（如圖）來台賣淫，來台10天性交易逾10次，韓女供稱看到網路賣淫訊息，每次可賺5000元，為賺錢整容才跨海賣淫。（翻攝畫面）
高雄三民二分局日前在覺民路汽車旅館查獲韓國巨乳妹來台賣淫，韓女供稱為賺錢整容才跨海賣淫，警方逮捕載她賣淫的楊姓馬伕（右）。（翻攝畫面）

高雄三民二分局日前在汽車旅館查獲一名韓國巨乳妹來台賣淫，10天性交易就逾10次，韓女供稱看到網路賣淫訊息，每次可賺5000元，為了賺錢整容才跨海到台灣賣淫。

三民二分局表示，1名年約28歲的韓國金姓女子日前持觀光簽證來台，卻從事非法賣淫，韓國女子向警方供稱，她在網路看到來台賣淫每次可分得5000元的訊息，韓女雖個子嬌小卻有 F 罩杯巨乳身材，經應召集團媒介賣淫，每次要價1萬2000元，她可分得5000元。1名30歲的陳姓男子在網路JK論壇發現應召訊息，便傳 line 向應召站要求童顏巨乳，應召站回傳韓女照片給對方並聲稱是日本小模，雙方談好1萬2000元交易後，便聯繫韓女要她佯裝日本小模接客。

韓女由楊姓馬伕載往覺民路汽車旅館應召，陳姓嫖客發現她不會日文才知她是韓國人，但因對方面貌身材姣好便不在乎，正當雙方準備性交易時，就遭已獲線報的員警上門臨檢而查獲賣淫。警方表示，韓女來台10天至少性交易10次，性交易金額估計約10幾萬元。

被逮韓女向警方表示相當後悔，她為了賺取整形費用才跨海來台賣淫，沒想到被抓。警方訊後依觸犯社會秩序維護法暨入出國及移民法等罪嫌將韓女移送移民署高雄專勤隊遣返。楊姓馬伕訊後依妨害風化罪嫌移送法辦。

(中時)

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