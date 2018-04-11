「水」、「泥」大戰開打～前進泰、韓歡樂Fun手玩！

2018年04月11日 19:09 中時 徐力剛

曼谷潑水節主戰場集中在考山路、席隆路、民主紀念碑與皇家田廣場等地。（圖片取自James Antrobus Flickr）

泰國Lampang舉辦潑水慶典歡慶新年。（圖片提供／泰國觀光局）

泰國大城「阿育塔亞／Ayutthaya」彩繪大象與當地居民互撒清水，歡度傳統新年。（圖片提供／泰國觀光局）

傳統新年，當地人透過「浴佛」獻上最崇高敬意。（圖片取自Shutterstock）

許多人換上泰國傳統服飾參與潑水盛會。（圖片取自亞美將AmiJan - 鄧莉穎Facebook）

21屆韓國「保寧泥漿節」7月登場，各國旅客全身塗滿泥漿大玩泥巴戰。（徐力剛攝）

旅人換上輕便衣物展開瘋狂大戰。（徐力剛攝）

園區「泥漿超級滑道」歡迎旅客恣意遊玩。（徐力剛攝）

特色「臉部泥漿彩繪」吸睛度百分百。（徐力剛攝）

氣溫逐漸回暖，亞洲2大「水」、「泥」慶典齊登場，泰國潑水節驅除厄運為來年祈福、韓國泥漿節養顏美容愈髒愈美麗，親身走一遭品味箇中獨特韻味，讓快樂氛圍蔓延。

潑水節（宋干節）是泰國傳統新年，泰文「Songkran」有通過之意，象徵迎新納福。4月高溫炎熱，透過相互潑水祈求好運，今年潑水節將於13～15日盛大舉行，為期3天慶典吸引各國旅客慕名前來。

泰國人認為「水」是純淨的，透過潑水可洗去厄運。慶典期間背包客聖地考山路搖身一變，成為時下最夯水戰場，所有人全副武裝，水槍、水管、水桶一應出爐，在這裡突破國籍限制，隨處可見泰國人與外國遊客以水槍互射，充滿活力歡笑聲混合動感音樂，從早到晚不間斷，彷彿注入魔力感染所有人。曼谷地區除考山路外，人潮大多集中於席隆路、民主紀念碑及皇家田廣場，更舉辦選美、沙塔製作比賽與購物車遊行，創造充滿「泰」味嘉年華。

想大玩水仗事前準備不能少，泰國觀光局分享小撇步，出門前記得換上輕便衣物、錢包與手機可放入防水袋避免淋濕，其中最重要是帶著笑容接受大家祝福，愉快心情歡慶佳節。

泰國信奉小乘佛教，素有「黃袍佛國」美譽。傳統潑水節清晨，當地人沐浴淨身前往寺廟以鮮花供佛，並透過清水淋洗佛像獻上崇高敬意，同時也向僧侶佈施。祭拜祈福後，年輕人拿出事前準備花環點上蠟燭，將水倒入長輩手中，祈求長者身體安康。

與泰國隔著海峽相望的韓國保寧，自然資源豐富，夏季最大慶典「保寧泥漿節」7月13日至22日於大川海水浴場登場，邁入第21屆泥漿節名列世界五大慶典之一，每年吸引超過百萬人次湧入。

大川海水浴場長3.5公里、宽200公尺狹長貝殼沙灘，研究發現此地產海泥漿富含遠紅外線、鍺、鈉、鎂等元素與礦物質，為養顏美容聖品。泥漿節會場震耳欲聾音樂聲歡迎旅人，進入園區先經過「泥漿牢籠」洗禮，工作人員將大把泥漿恣意潑灑身上，揭開泥漿地獄序幕。接著映入眼簾是泥漿運行障礙、泥漿超級滑道、泥漿噴泉、大型泥漿浴等設施，在這裡不分年齡童心大發，大小朋友將泥漿塗抹在對方臉龐及身軀。

針對家庭旅客，園內設置「彩色泥漿身體彩繪」、「泥漿按摩」區域，適合年長者及孩童前往，特色臉部彩繪吸睛度滿分，一同享受保寧泥漿之美。

(中時)