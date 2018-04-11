「桐遊南投」揭序幕　熱鬧漂亮到五月

「2018客家桐花祭．桐遊南投」揭幕活動，社區桐花舞蹈優雅。（沈揮勝攝）

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南投縣政府文化局以記者會形式，為「2018客家桐花祭．桐遊南投」系列活動揭開序幕。（沈揮勝攝）
「2018客家桐花祭．桐遊南投」系列活動記者會。（沈揮勝攝）
油桐花精緻美麗。（沈揮勝攝）
南投縣為台灣地區桐花最早開的縣市之一，許多地方已見四月雪。（沈揮勝攝）
品嘗日月潭紅茶。（沈揮勝攝）
客家花布文創。（沈揮勝攝）
客家美食。（沈揮勝攝）

南投縣是台灣地區油桐最早開花的縣市之一，目前淺山地帶已見陸續綻放。「2018客家桐花祭．桐遊南投」今年有魚池鄉等4個鄉鎮市參與，活動期程即起到5月上旬。縣政府文化局11日在南投市鳳天宮舉辦記者會，為系列活動揭開序幕。

參與系列活動的鄉鎮市與時程分別為：14日草屯鎮「2018樂活草屯．桐花舞春風」、20日魚池鄉「客庄五城星空音樂會」、21日魚池鄉「桐舞翩翩‧星空響樂」、28日南投市「桐YOUNG踩青趣」、5月5日國姓鄉「走訪國姓客庄．輕踏五月飛雪」。

南投縣文化局長林榮森、南投縣客家協會理事長范光順表示，桐花祭活動源自2002年由行政院客家委員會推動開辦，至今已16個年頭，其屬性定位，也從早期的賞花、推動觀光，轉型為肩負保存和復育客家文化的使命。

林榮森說，目前各地客庄普遍面臨人口外移流失、文化衰退以及產業弱化等危機，年輕人出外打拚，與各族群融合固然是好事，但母語及習俗也常因此被同化；期待透過桐花祭等活動喚起文化意識，並發展客家文創、美食、遊程，活化客庄經濟。

「2018客家桐花祭．桐遊南投」系列活動，11日在南投市八卦山上的鳳天宮以記者會形式揭序幕，社區桐花舞蹈表演搭配各鄉鎮客家農特產品展示；美食達人呂金燕精烹客家料理，讓人食指大動。縣議員賴燕雪、立委馬文君辦公室主任黃世榮、立委許淑華辦公室主任黃書杭等數十嘉賓到場。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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