丁守中批柯P力保吳音寧 強調未來絕對用人唯才

丁守中接受羅智強的網路直播節目「羅市長戰風向」合照。(丁守中辦公室提供)

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中時電子報
(本報訊)

北農風波連連，總經理吳音寧是否適任引發關注。台北市長參選人丁守中今天批評吳音寧坐領高薪卻嚴重不適任，早該被換掉，台北市長柯文哲在各方質疑下就是不換人，力保酬庸人選，似乎早與民進黨談好交換條件，根本無法自圓其說。他也強調，酬庸任用是過去藍綠執政沒有效率的主要根源，一如民間企業用人一切要看專業、看能力，他未來如能入主市府，絕對「用人唯才」。

至於民進黨是否會因此不提市長人選而決定力挺柯P？丁守中則說，民進黨始終在算計，所以現在看來陷入兩難，主要是因為賴清德與蔡英文之間的競爭關係矛盾很深。他指出，賴清德近來關於台獨工作者、鈔票版面改版、遷都台中一連串言論，看不出對民眾、對經濟有何幫助，「只在拉深綠選票」。

丁守中是在接受羅智強的網路直播節目「羅市長戰風向」時作了以上表示。他也指出，柯P一直說市府在北農只有五席，但全國農會已主張換人，讓不適任者下台，所以市府握有關鍵席次，卻不聽農民心聲，就是要留著酬庸的人，讓吳音寧拿高薪當實習生，因此柯P根本無法自圓其說。

他也批評，柯P人氣紅、網紅，但四年做不出大事，台北不斷衰退，招商引資嚴重落後香港、新加坡、首爾周邊國際都會，市民低薪窮忙，薪水當然不會增加。又如北投士林高科園區，第一期整地早做完了三年多，卻一直晾在那裏，浪費資源，空地閒置，也顯示柯P團隊績效太差，完全沒有時間成本觀念。

(中時電子報)

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