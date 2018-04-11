洛杉基：民進黨創黨口號 被蔡英文、陳水扁完全推翻

總統蔡英文。（資料照，張鎧乙攝）

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中時電子報

台北市長柯文哲昨日談及「台灣價值」直言，他的台灣價值就是「清廉、勤政、愛鄉土」，以及「民主自由多元開放」。這番話還引來民進黨批評，這是在吃民進黨的豆腐。作家洛杉基認為，這句民進黨創黨的口號，已經完全變質了。

「清廉、勤政、愛鄉土」，是陳芳明在1993年，擔任民進黨文宣部主任時，為了選戰設計出的口號，民進黨也以此成功掌權。這個口號，也成為了民進黨的口號，民進黨的主張。

然而，數年過去，民進黨是否仍保有初衷呢？作家洛杉基認為，民進黨執政兩任後，這項台灣價值，「已經完全變質了」。前總統陳水扁完全顛覆了「清廉」二字；總統蔡英文則推翻了「勤政、愛鄉土」。

洛杉基說，陳水扁貪腐一事，已遭法院定讞又不認錯，還受綠營支持，「清廉」與民進黨絕緣，已經無須再贅言；蔡英文酬庸自己人，大舉任用親信，遇到大事情不是神隱，就是推諉卸責，「勤政」這兩個字，變成笑話。

另外，洛杉基表示，台灣空氣污染破表、國土開發失控、深澳燃煤發電廠破壞近海生態、農產品供需失調，沒有哪一樣證明執政者心裡還有「愛鄉土」這三個字。今後，民進黨應該把這七個字的匾額換下來，改成「勝選、分贓、愛台幣」，才更能名實相符。

(中時電子報)

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文章來源：洛杉基臉書

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