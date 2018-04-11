染C肝10年終於痊癒　牧師阿嬤鼓勵患者站出來

2018年04月11日 19:13 中時 倪浩倫

一名70歲、家住屏東偏鄉的排灣族高阿嬤，10年前確診C肝，當時接受傳統干擾素治療時，無法忍受藥物產生的副作用，加上就醫交通不便，最終決定放棄治療，10年來身體雖無大問題，但永遠呈現沒精神、無力的狀態，去年肝基會下鄉與當地衛生所合作，再次替她檢查、申請C肝口服新藥，3個月已測不到病毒量，更重拾體力，返回教堂擔任牧師。

全台現有超過300萬名B、C肝患者，平均每44分鐘，就有1人因肝病過世，有些人發現得晚，但也有人雖早期發現，卻仍掉以輕心、未持續追蹤及接受治療；肝基會今公布一項最新調查，追蹤雲、嘉偏鄉2000多名B、C肝患者，發現僅有不到2成患者，確診後會持續接受治療，更有4成患者在罹病後，選擇不治療、不回診，分析原因發現，大部分人都是自認「身體沒有異狀」，進而選擇消極面對。

70歲的高阿嬤，10年前確診C肝，當時有接受傳統干擾素治療，但因無法忍受副作用，加上就醫路途遙遠，最終決定放棄治療；她說，未治療的這10年，雖然幸運的沒有什麼大症狀，但永遠都覺得全身無力、頭腦昏沉沉的，吃飯都沒胃口，也因體力無法負荷工作，只能待在家。

去年肝基會下鄉與當地衛生所合作，替社區居民進行抽血、腹部超音波等檢查，並替染病的民眾安排轉診，高阿嬤在那次的義診下，接受醫師建議，前往義大醫院接受治療，並幸運的申請到健保給付C肝口服新藥，「醫師跟我說，這藥很貴，很多人想申請還申請不到，你一定要乖乖吃」；在醫師千叮嚀萬囑咐下，她每天乖乖吃藥、每個月規律回診拿藥、抽血驗病毒，療程結束後，血中已經驗不到病毒量，確定治療成功。

治療成功後，高阿嬤幾乎不敢相信，因為不僅療程中沒有副作用，治療成功後，體力也恢復到過往，可以重回教堂擔任牧師；她說，包括她弟弟在內，村內有很多族人罹患C肝，希望透過她的成功經驗，鼓勵族人勇於接受治療。

肝基會副執行長粘曉菁說，不同於B肝，需要一輩子規律追蹤，「C肝是可以治癒的」，現健保給付符合資格者C肝口服新藥，治癒率高、副作用也低，鼓勵患者儘早接受治療；她補充，民眾若有任何有關肝病的疑問，或想知道肝基會舉辦的肝病篩檢時間與地點，都可撥打免付費電話0800-000-583詢問。

(中時)