南灣衝浪、美甲一起來　台北女孩將恆春特色「美甲彩繪化」

2018年04月11日 19:16 中時 謝佳潾

台北女孩陳淑娟（右），1年前為愛跟隨「浪人男友」葉霖（左）定居恆春，進而愛上古城風情，她將發現的特色小店以美甲彩繪的方式呈現，盼透不同的方式讓大家看見恆春有多美。（謝佳潾攝）

「如果可以，我希望為恆春做點事。」人稱Kelly的台北女孩陳淑娟，1年前為愛走天涯定居恆春，並為融入當地走訪街頭、學燒畫，最後不僅愛上古城風情，還將發現的特色小店做成美甲彩繪呈現，她期許自己，未來要製一幅恆春特色美甲地圖，讓大家看見恆春有多美。

陳淑娟說，她想用她喜歡的方式去認識恆春，如藝文活動，也想用她擅長的方式去介紹恆春，如彩繪美甲，而做這些事情只是想讓更多人知道，不玩水的人也會愛上恆春，因為恆春實在太美了，不管是景還是人。

陳淑娟是個不玩水上活動的女孩，且在台北是位專業的美甲師，但2年半前，她為在國外長大的「浪人男友」葉霖，開始了南北奔波的生活，她總是趁休假有空時，南下恆春探望在墾丁教衝浪的男友，但沒想到，探著探著也跟著愛上這片土地。

1年前，她在毫無牽絆下定居恆春，但她心裡還是擔憂，她想，男友雖在身旁、家人也萬分支持，但生活環境畢竟有差，因此，她為融入地方，開始去學恆春獨有的燒畫及水墨畫，並四處尋訪，用親身的所見所聞去認識恆春，最後還發揮專業，將最愛的恆春印象彩繪成美甲，實踐理想。

葉霖見到女友的彩繪美甲愈趨有趣，便建議她在自己的衝浪店設個美甲攤位，此不僅成就2人的創業夢，還成了南灣獨有的「複合式衝浪店」。

(中時)