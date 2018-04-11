無故朝民宅潑黑墨、撒冥紙 吸毒男：為祭亡靈

2018年04月11日 19:09 中時 王文吉

種植蓮花的水盆被墨汁染黑。（王文吉翻攝）

潑墨怪客使用的墨汁空瓶，疑留在被害人住家附近。（王文吉翻攝）

潑墨怪客清晨拿水瓢，向被害人住家大門潑灑墨汁。（王文吉翻攝）

曾嫌向天空拋灑冥紙，被害人住家監視器清楚拍下詭異行徑。（王文吉翻攝）

臺中曾男本月初凌晨到昔日國中女同學家門口，灑冥紙、潑墨汁，黃姓住戶天亮看見門面毀損，經調閱監視器發現，是1名騎機車男子所為，她嚇得趕緊報警。警方通知曾男到案說明，他坦承灑冥紙是為了「祭拜亡靈」而犯行，警訊後，將他依恐嚇罪嫌送辦。

警方調查，30歲曾男有毒品、公共危險前科，3日清晨5時許，他騎機車前往潭子區黃姓民眾住家門口，拿出黑色墨汁潑灑，接著拋灑大疊冥紙，被害人天亮後開門，發現地面、大門及門口盆栽都是黑色墨汁，地上滿是冥紙，嚇得趕緊報警。

黃姓民眾並調閱住家監視器，發現是一名男子騎機車前來，搖搖晃晃走進民宅，先將墨汁倒在水瓢內，往門口盆栽倒，接著往大門一潑再潑，再到機車上拿冥紙往天上丟灑，離去前還回頭對著監視器用手指著自己的臉。

黃姓民眾看到詭異畫面嚇得趕緊報警，並將遭灑潑墨汁、灑冥紙畫面貼到臉書社團《我是潭子人》，提醒網友「潭子這禮拜出現精神異常男子丟冥紙潑墨汁，已經報警處理了，若有潭子朋友、家裡、店家遇到這種情況，一定要報警處理，絕對不能讓這種人逍遙法外。」

警方表示，被害人認出黃男是她的國中同學，但畢業後都沒聯絡，不知道他為什麼來灑冥紙、潑墨汁，讓她和家人覺得很害怕。

曾嫌到案後坦承犯行，一開始說目標對象是隨機挑選，又改口說撒冥紙是為了祭拜亡靈，前後說詞不合邏輯。警方發現，曾嫌除對黃女住處灑冥紙、潑墨汁，還有另處民宅及土地公廟也被他破壞，除將他函送法辦，另考慮帶他就醫檢查精神狀況。

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(中時)