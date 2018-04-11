三厝里資收站聞童聲　環保教育從小扎根

三厝里幼兒環保教育，里長黃俊銘讓幼兒園的小朋友們，實際將回收物丟入正確的分類桶中，加深印象。（黃國峰攝）

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三厝里幼兒環保教育，里長黃俊銘賣力介紹回收物種類。（黃國峰攝）

隨手做環保回收救地球，種子森林幼兒園進行環保教育，11日一群小朋友來到南屯區三厝里希望資收站校外教學，里長黃俊銘充當起環保老師，一一介紹三厝里希望資收站的回收項目，希望環保教育從小做起，並藉由小朋友們開始，再影響爸、媽、阿公、阿嬤，一起來做環保。

小朋友口中的里長伯，賣力的介紹回收物的種類、回收點數可換洗衣粉、衛生紙等日常生活用品，廚餘製成的培養土等，小朋友們也大聲的回應，表示會回去告訴爸爸、媽媽，最後里辦也準備電池、光碟片、手機、充電線組等讓小朋友們實際操作，將回收物丟入正確的分類桶中，加深印象，小朋友們開朗的笑聲也讓學習過程變得很愉快。

三厝里里長黃俊銘表示，環保教育從小培養做起，成效會比較好，里辦這裡有資源回收站，幼兒園環保教育不用大老遠跑到環保局，剛好就近便民；環保局也為了推廣回收，推出「希望存摺」記錄各戶資源回收物的兌換點數，可以來換各式各樣的生活用品，歡迎大家努力做環保，換取小確幸，小朋友們養成環保觀念，相信台灣會越來越美麗。

台中市政府環保局自105年起在各區里設置「希望資收站」，鼓勵市民資源回收兌換生活用品，截至目前為止共設立了101處希望資收站。累計有4,889位家戶開立希望存摺，利用回收物兌換生活用品。

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