罕見! 老公秒變「睡美人」 老婦街頭獨自扛夫30分鐘

2018年04月11日 19:29 中時 黃國峰

台中市一名79歲黃姓老翁因犯有嗜睡症，日前外出看牙醫嗜睡症突然發作，即刻進入睡眠狀態，其妻王姓婦人，只得吃力的扶著丈夫，並輕聲欲喚醒丈夫，但黃翁仍無動靜，幸好台中市警局四分局大墩派出所員警剛好巡邏經過，馬上將黃翁扶上巡邏車，並送這對夫婦前往牙醫診所，到達目的地後黃翁也剛好醒了，順利完成救援任務。

台中市警局第四分局大墩派出所警員林明新、許俊清日前巡邏行經南屯區五權西路及文心路口公車站，看見一位老婦吃力的扶著一位老翁依靠在機車旁，而且老翁還張口無意識，疑是身體不適，立刻下車詢問是否需要幫助。

王婦見警幫忙鬆了一口氣，表示夫妻倆本來是要搭公車去看牙醫，但因為其先生有嗜睡症，常會間歇性發作，除了無法預料何時會發生外，就連發作時在極短時間即進入睡眠狀態。剛剛在等公車時先生突然嗜睡症發作，怎麼叫也叫不醒，因為自己年事也已高，實在無法抬著他去醫院，只能盡力扶著先生靠著機車，等他醒來，就這樣撐了近30分鐘，幸好員警來幫忙。

二員警向王婦確認不需就醫後，好人做到底，將黃翁抬上巡邏車，載夫妻倆到牙醫診所就醫，到診所時，黃翁也已醒了過來，對於員警的幫忙，讓王婦不斷的道謝，警方也呼籲家屬應多關心高齡長者的動態安全，如發現異狀，隨時撥打110或119詢求協助，把握黃金救援時機。

(中時)