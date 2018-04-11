《樂獄》男孩難逃魔鬼導演 鮮肉們被抓回來補拍

演員劉國劭（左起）、邱俊儒、林哲熹、歐陽倫人人掛彩敬業演出。（文達文創提供）

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導演孫啟明獄中鐵血拍攝導戲。（文達文創提供）
劇中演員劍拔駑張打群架，遮掩不住八塊肌好身材。（文達文創提供）
《樂獄》為台灣影史第一部少年監獄電影。（文達文創提供）

導演孫啟明拍攝國片《樂獄》，找來一票鮮肉演員林哲熹、JR紀言愷、范少勳等人，以及資深演員金士傑、包小松、宋少卿、蕭薔、連凱，打造台灣影史第一部少年監獄電影，孫啟明被演員形容是惡魔導演，因為手銬腳鐐、合宿、剃光頭，全部都來真的。

孫啟明要求所有演員乖乖接受密集的拳擊武打課程，每人實際戴上手銬腳鐐睡覺，不管磨破皮，甚至沒收手機與外界斷訊失聯，連經紀人、家人都聯絡不上，以為人間蒸發失蹤擔心到要報警。

電影原訂3月29日青年節上映，但孫啟明認為作品還缺少一些感情元素，於是又把演員們找回來重拍，本來他「魔鬼心」又發，想要大家再去剃一次光頭，但礙於演員已各自有新戲要拍，只好透過借位拍攝。這一補拍，上映日期遂延到9月7日，更把7000多萬的拍攝成本追加到8000千多萬。

孫啟明分享為何會拍攝少年監獄類型電影，他某次在飛機上看報紙，讀到故事的原型，勵志的精采故事卻只占一小角篇幅，回到台灣後，他開始透過關係聯絡報導中的人物，聽當事人的經歷後，讓曾經也是父母老師眼中頭痛少年的自己興起拍片念頭，更在電影中傳達「當全世界都放棄你，只有你不能放棄自己」的精神。

電影殺青時第一波拍攝花絮露出，引起許多女性觀眾迴響，對於片中鮮肉演員們在大澡堂赤裸對立的幹架畫面，完全遮掩不住的八塊肌、人魚線讓人看了血脈賁張。

(中時)

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