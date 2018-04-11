導演有小三就是狂 藉《克萊兒的相機》指都是酒精惹的禍

金珉禧（左）戲裡戲外都是導演的小三。 （可樂電影提供）

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金珉禧（左）與伊莎貝雨蓓在電影中有著奇妙的相遇。（可樂電影提供）
電影只用了9天拍攝，甚至花不到1天的時間就完成初剪。（可樂電影提供）

南韓高產導演洪常秀的作品《克萊兒的相機》，彷彿在為他和金珉禧的愛情辯解和脫罪一樣，電影講述一位導演、正宮和無辜且不知情的小三之間的辦公室戀情。

電影找來威尼斯影后伊莎貝雨蓓和柏林影后金珉禧雙后對戲，其中金珉禧在洪常秀導演近期的作品《獨自在夜晚的海邊》、《那天以後》、《克萊兒的相機》都擔綱女主角，更憑著《獨自在夜晚的海邊》在亞洲一眾女演員中首開先例，一舉奪得柏林影后。

同時金珉禧也有「男神收割機」的稱號，她的感情世界一向豐富，與《與神同行》閻羅王李政宰、帥氣男模李洙赫、長腿歐巴趙寅成都有過一段情，現在又介入洪常秀的婚姻，戲裡戲外都是導演的小三。

電影中的導演為求女老闆的原諒，以酒精作祟解釋出軌的原因，洪常秀執導的電影長片有著自己一貫的洪氏風格，他會將經歷過的事物、認識的人放入電影，以至於劇情非常生活化也彷彿是在述說他的個人故事。

特別的是，電影不單是以坎城影展作為故事背景，而是實際在第 69 屆坎城影展舉辦之際所拍攝的作品，洪常秀說他在開拍前都還沒有完整的劇本，到達坎城後才找到電影裡的海邊、咖啡廳等作為拍攝地。就連伊莎貝雨蓓也是一邊參加影展，一邊參與這部電影的拍攝。

電影《克萊兒的相機》5月25日台灣上映。

(中時)

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