已婚巡官鬧婚外情 又以同事死訊募款惹議

2018年04月11日 19:32 中時 曹婷婷

台南市已婚巡官鬧婚外情，遭拔主管職務又被踢爆誆稱同事死訊募款，經手警友站經費1年花掉約80萬，爭議不斷，台南市警察局針對43歲巡官彭孟麒經管民間經費已記1小過處分，調職原單位，市警局也強調，不徇私已持續擴大深入追查，並派員請示檢察官，未來將視案情進度分案調查。

彭孟麒去年11月擔任歸仁大潭所所長時，和越籍女子搞曖昧，甚至毆打情敵，遭拔掉主管職，最近又被爆以同事死訊募約20萬元善款，同事卻被發現活得好好的，經手警友站費用也惹議。

對此，彭喊冤強調絕無假藉同仁死訊募款，至於警友站經費則是受託保管，支出皆有向站長報備，每月也和警友站幹部對帳核銷，會餐、旅遊等大筆款項總計約70萬元都已補上單據，流向沒問題。

督察室調查，大潭所新所長去年底上任，發現除了公務還得監管警友站年約百萬元經費，餘額剩不到10萬，由於大潭所僅7名警力，少有大型會餐等活動，11個月花80幾萬元引起熱議。

市警局督察室日前徹查，約談彭姓巡官、警友站幹部、成員等10多人，釐清該筆募款流向，警友會前站長堅稱「流向沒問題，不過帳冊單據都銷毀」，因年度已過又人事變動，故未保留帳本，強調錢大部分都花在警友旅遊、餐敘、平安宴，其餘用於獎勵警方破案及供應辦案時的便當、茶水，為彭員喊冤。

(中時)