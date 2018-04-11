素人吉他70載 呂昭炫自學成台灣吉他詩人

2018年04月11日 20:49 中時 趙靜瑜

沒有上過任何音樂系，呂昭炫16歲在家中倉庫拿到一把破舊缺弦的吉他，愛上了自成天地的浪漫音色，從此欲罷不能，直到去年以88歲高齡過世，一生沒有別的工作，以吉他始也以吉他終。今年是呂昭炫過世後一年，家人特別為他舉辦了專場音樂會，完成他生前想要把作品變成管弦樂團演奏的遺願，也印證呂昭炫對吉他超過70載的深情。

呂昭炫出生於1929年日據時代，家境優渥，父母親也支持他學吉他，呂昭炫中學時經常一到學校就開始吃便當，吃到中午正好吃完，他就溜回家練吉他，快到上課趕快又回到學校。19歲就開設了「呂昭炫吉他教授所」，開始教學吉他音樂，情感細膩的他，此時已有《殘春花》、《南國祭典》等作品。

呂昭炫終身都在吉他演奏、教學與創作中度過，從各大專院校吉他社教到救國團跟功學社山葉吉他教室，教導過學生破萬。25歲那年，呂昭炫舉辦吉他獨奏會，33歲那年成為台灣首位代表前往日本參與第21屆世界吉他演奏會議的代表，並發表至今在吉他界享譽盛名的《楊柳》、《故鄉》等作品。

呂昭炫創作充滿情感，帶著田園氣息，從充滿四季美麗風情的《楊柳》、《殘春花》、《故鄉》；滿佈各式熱情的《南國祭典》、《西班牙風的Bolero》、《三個女孩的探戈》；《星夜下》、《檸檬物語》、《四月淡海》等曲子則點綴出生命中美好的輕快旋律；他也曾為「保力達 P」、「乖乖」等品牌創作廣告歌曲，至今不少作品仍在台灣吉他界持續流傳。

畢業於西班牙馬德里皇家音樂學院的台灣吉他學會創會理事長徐昭宇表示，呂昭炫可說是是台灣音樂史上第一位吉他作曲家及演奏家，與他同時代當然也有為數不多的吉他音樂推廣者和研究者，但能夠在創作及演奏實踐上交出成績的，只有呂昭炫一人。」

徐昭宇表示，這次邀請長榮交響樂團演奏全場呂昭炫的音樂，「一方面是老先生的遺願」ˋ方面是這些創作可以稱做是台灣的新民謠，旋律朗朗上口，和聲乾淨但不單調，每一首都有畫面感，可以讓我們透過聆聽來想像台灣。」

「歌詠自然，吟唱回憶-台灣吉他詩人呂昭炫作品管弦樂音樂會」將於4月18 日舉行，地點在台北國家音樂廳。指揮為莊文貞，吉他獨奏則由柯懿芳擔任。

(中時)