彰化縣桐花祭14日開鑼 快來139沿線賞四月雪

2018年04月11日 20:50 中時 謝瓊雲

彰化縣客家桐花祭「八卦山油桐趣」系列活動將於14日起正式登場，彰化縣政府結合地方鄉鎮市公所與社區、民間團體，規劃為期11天、總計74場次活動，邀請各地民眾踴躍到彰化來欣賞四月雪。（謝瓊雲攝）

彰化縣2018客家桐花祭即將在本周末開鑼，今天上午縣府在花壇鄉大山牧場舉辦記者會為活動宣傳。（謝瓊雲攝）

根據統計，每年約有20幾萬人次到彰化縣來欣賞油桐花。（謝瓊雲攝）

彰化縣八卦山稜線139沿線的油桐花已經盛開。（謝瓊雲攝）

桐花綻放！周休假日來彰化縣139沿線欣賞四月雪。彰化縣客家桐花祭將於14日登場，11日上午在花壇鄉大山牧場宣傳，彰化縣長魏明谷表示，今年為期11天的桐花祭總計將在9個景點辦理74場次活動，歡迎民眾一同歡度浪漫桐花假期。

清明節後天氣晴朗穩定，山區油桐花陸續綻放，目前從彰化市東外環、日月山景農場、福田社區、芬園鄉德興社區、溪頭社區和嘉東社區，一直到員林藤山步道，都已可看到山頭樹梢開滿油桐花。

魏明谷表示，每年約有20幾萬人次到彰化縣來欣賞油桐花，縣府今年結合彰化市、芬園鄉、花壇鄉、員林市等4個鄉鎮市公所和6個社區團體，向客委會爭取經費辦理客家桐花祭活動。

魏明谷說，文化局也規畫1日遊、2日遊行程，希望以旅遊觀光行銷彰化，延長遊客停留的時間，增加各社區產業的附加價值，發展夜間觀光與經濟，未來進一步配合各季節的年度活動，形成彰化縣的旅遊月曆。

花壇鄉長李成濟說，4月是八卦山脈最美的時刻，桐花瓣鋪滿地，浪漫又詩情畫意，賞花之外，還有也有許多牧場，水源潔淨、可口美味的乳製品，適合親子同遊，白天賞花遊牧場、夜間造訪螢火蟲復育基地。

八卦山脈賞桐花的地方，自北到南有彰化市東外環、日月山景農場、福田社區賞桐生態園區、花壇鄉大山牧場、芬園鄉八卦山自然生態環境教育中心、德興社區桐花古道、溪頭社區挑水古道、嘉東社區一東寮客庄、員林市藤山園步道等，交通方便又容易親近，正等著您來欣賞。

彰化縣文化局規劃的賞桐遊客庄輕旅行2日遊、1日遊，包含八卦山賞桐花、彰化縣立美術館、北斗228暨人權紀念館、鹿港小鎮、芳苑漁村、員林、田中、社頭客家景點及相關產業展售館等；2日遊每人900元、1日遊假日每人200元、平日每人100元。報名請洽04-7220667、7296377、7286661彰化旅行社，或連結報名網址https://goo.gl/PSrQGS。

為了避免假日遊客塞爆，縣府呼籲民眾多搭乘大眾交通工具前往；除了6911、6924兩路公車，4月21至22日、28至29日在彰化火車站，5月6日在員林火車站，都有安排免費接駁車停靠沿線賞桐花景點，歡迎民眾多加利用。

(中時)