台中市長林佳龍為韓職開球‧台中與昌原馬山球場簽署友好城市及台中宣言

2018年04月11日 20:50 中時 陳世宗

台中市長林佳龍（右）與昌原市長安商守（左）賽球前會晤，討論未來雙方合作事宜；市長林佳龍並致贈致中信兄弟球衣給安商守市長作為紀念品。（台中市政府提供）

台中市長林佳龍11日晚上受邀於旅韓台灣投手王維中先發賽事，與昌原市長安商守共同開球為王維中加油，成為台灣首位於韓職開球的縣市首長，並代表台中與昌原簽署友好城市；林佳龍說，台中與昌原市將在教育、運動、產業、旅遊、文化、農業等領域加強交流，共同促進兩市發展及情誼。

台中市長林佳龍11日晚上受邀前往韓國馬山球場與昌原市簽署友好城市協定書，並穿上王維中背號48號球衣，與昌原市長安商守共同為賽事開球，現場國際旅客一起吶喊為王維中加油；台中花博吉祥物樂虎、來虎及NC恐龍隊吉祥物驚喜現身，邀請世界旅客一起到台中「聆聽花開的聲音」。

「歷史性的一刻！」林佳龍表示，台中成為台灣第一座與昌原市締結友好關係的城市，昌原也成為第一座加入「台中宣言」的城市，別具意義；希望王維中在11日晚上的賽事中再次奪下勝投。並邀請所有韓國民眾一起到台中來參觀花博，祝福兩市友誼長存。

林佳龍說，2010年昌原市與鎮海市、馬山市合併成為目前新的昌原市，同年台中縣市也合併升格為直轄市，兩座城市都在這一年邁入新階段；目前台中已成為台灣第二大城，並獲CNN評為台灣最宜居城市，兩市締結友好關係後，將搭起橋樑進一步促進台韓間交流。

安商守市長表示，旅韓投手王維中在韓職表現亮眼，台灣民眾與昌原市民都很喜歡王維中；11日的友好城市及台中宣言簽署儀式，在馬山棒球場舉行，由昌原市民共同見證兩市友誼。透過這次機會把台中世界花卉博覽會的資訊傳達給韓國民眾，希望兩市交流越來越活躍。

林佳龍還將一套中信兄弟的球衣致贈給昌原市安市長，因中信兄弟是台中的主場球隊，這次帶來來自台中的祝福，希望能夠與NC恐龍隊有更多交流，也歡迎未來NC恐龍到台中進行春訓，讓球迷們可以近距離看到王維中的精采表現，並增進兩市運動交流。

(中時)