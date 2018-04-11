吳姍儒連穿T恤都被老爸嫌太露 為愛牌小露香肩沒在怕

Sandy吳姍儒為愛牌MAX＆Co.活動穿上一襲削肩印花連身褲現身，並透露私下老爸吳宗憲護女心切，連她夏天穿T恤都覺得太過暴露，穿MAX＆Co.熱帶印花削肩連身褲1萬4800元。（陳俊吉攝）

友善列印
中時
Sandy吳姍儒於活動中化身造型師，為模特搭配出春夏時尚造型。（陳俊吉攝）

近來出席不少時尚場合的Sandy吳姍儒，今為愛牌MAX&Co.新品發表站台，私下熱愛逛街血拚的她，自稱已買成品牌VIP，且每季都會到專櫃報到。活動中，她化身造型師為模特搭配春夏衣著，身上一襲印花洋裝小露香肩，更是格外亮眼。

看來對自己穿搭十分有想法的Sandy，於受訪時透露老爸吳宗憲也會暗自「關心」她的穿著打扮，護女心切的憲哥，甚至連她夏天穿T恤都覺得太過暴露，也讓她只好在單穿T恤外，還要另外搭配一條輕薄的披肩做掩護。吳姍儒更笑說：「我曾經問他要不要穿套頭毛衣就好，他還真的叫造型師找了無袖的套頭毛衣給我，但我現在長大了有比較好一點。」

而與爸爸吳宗憲私下感情要好的Sandy，當被問到關於昨天憲哥在演唱會記者會上一度抱頭痛哭的看法時，她則頻叫大家無需太過擔心，並解釋到：「他本來就是性情中人，他的情緒我都知道，所以我本來就並沒有太震驚或很驚訝。」她還補充表示平常老爸情緒比較ㄍㄧㄥ，像這樣釋放一下也好，因為父女二人的情緒相通，所以自己也能體會爸爸的想法和感受，晚點更預約好日本料理慰勞他。面對老爸7月即將舉辦的演唱會，Sandy說已收到來自很多來自澳洲等地朋友的詢問，還搞笑講到：「原本覺得送花籃就好，看來我要挪出時間出門（親自參加）了，我也是很忙的好不好。」一席玩笑話中，不經意中再印證了兩人的父女情深。

(中時)

張信哲再創音樂生涯新高峰 愛宇… 台灣之光》名彩妝師朱正生美國獲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。