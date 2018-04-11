吳姍儒連穿T恤都被老爸嫌太露 為愛牌小露香肩沒在怕

2018年04月11日 19:42 中時 陳張眾

Sandy吳姍儒於活動中化身造型師，為模特搭配出春夏時尚造型。（陳俊吉攝）

近來出席不少時尚場合的Sandy吳姍儒，今為愛牌MAX&Co.新品發表站台，私下熱愛逛街血拚的她，自稱已買成品牌VIP，且每季都會到專櫃報到。活動中，她化身造型師為模特搭配春夏衣著，身上一襲印花洋裝小露香肩，更是格外亮眼。

看來對自己穿搭十分有想法的Sandy，於受訪時透露老爸吳宗憲也會暗自「關心」她的穿著打扮，護女心切的憲哥，甚至連她夏天穿T恤都覺得太過暴露，也讓她只好在單穿T恤外，還要另外搭配一條輕薄的披肩做掩護。吳姍儒更笑說：「我曾經問他要不要穿套頭毛衣就好，他還真的叫造型師找了無袖的套頭毛衣給我，但我現在長大了有比較好一點。」

而與爸爸吳宗憲私下感情要好的Sandy，當被問到關於昨天憲哥在演唱會記者會上一度抱頭痛哭的看法時，她則頻叫大家無需太過擔心，並解釋到：「他本來就是性情中人，他的情緒我都知道，所以我本來就並沒有太震驚或很驚訝。」她還補充表示平常老爸情緒比較ㄍㄧㄥ，像這樣釋放一下也好，因為父女二人的情緒相通，所以自己也能體會爸爸的想法和感受，晚點更預約好日本料理慰勞他。面對老爸7月即將舉辦的演唱會，Sandy說已收到來自很多來自澳洲等地朋友的詢問，還搞笑講到：「原本覺得送花籃就好，看來我要挪出時間出門（親自參加）了，我也是很忙的好不好。」一席玩笑話中，不經意中再印證了兩人的父女情深。

(中時)