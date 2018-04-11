罹癌志工劉楊秀英不向命運低頭 攜手全家人做環保回收

2018年04月11日 20:48 中時 謝瓊雲

37歲的長子劉聰憲原本在加油站當洗車員工十多年，前年卻因老闆頂讓換人經營而失業。有情緒障礙的他跟著母親當環保志工，讓情緒變得更平和穩定，他笑說越做越快樂，母子還能一起參加浴佛活動提早歡度母親節。（謝瓊雲攝）

環保志工劉楊秀英(右)一生命運多舛，卻仍堅強勇敢面對，15年來幾乎天天到環保站當志工，也鼓勵長子(左)陪她一起當志工協助資源回收，付出助人的人生讓她覺得自己是有能力的有福之人，更能坦然面對自己人生中的磨練與苦難。（謝瓊雲攝）

60歲環保志工劉楊秀英，自幼當養女、婚後當清潔工，還要悉心照料身心障礙的兩名兒子成年，堅強的她15年來樂當志工分類做回收，學習轉念、付出，4年前發現罹患乳癌，不畏命運磨難，仍選擇繼續勇敢樂觀面對。

劉楊秀英3歲那年被父母送人當養女，養母去世後養父再娶另組新家庭，小小年紀除了讀書，還得當童工肩負奉養祖母的重任；婚後她擔任自來水公司臨時清潔工，與在貨運公司做工的先生育有兩子。

本以為能殷實簡樸度日，不料兩個兒子陸續被診斷出有輕度身心障礙，憶起兒子中、小學時期的求學漫漫長路，慘遭同學以皮帶繫頸拉扯撞牆、推落樓梯惡整的霸凌往事，仍不禁傷心哽咽。

每每兒子回家哭訴，她總面露微笑耐心安慰他們「等長大後，就不會再被欺負了」，母子都努力保持正面的信念面對人生；公公去世後她更在鄰居鼓勵下成為慈濟環保志工，此後幾乎天天往環保站報到，自家還成為回收點；責任感十足的她，在去年一整年化療期間，也仍不間斷在家繼續整理回收物。

她說，比上不足、比下有餘，當志工訪視個案的日子讓她看見更多苦難，每當鬱悶時就告訴自己「付出無所求」、「把握當下」，學會轉念不再憂愁怨懟，雖然家中經濟狀況不佳，但錢夠用就好，兒子們也手腳健全，至少有能力學習自力更生。

不捨她一人做環保回收做到雙手傷痕累累，不善言辭的丈夫劉饒明9年前退休後，也默默加入回收行列，現在楊劉秀英更在志工邀請下，也與兒子們攜手一起做環保、到社區當志工助人，一家人在一起當志工，共享簡單、平淡的快樂人生。

(中時)