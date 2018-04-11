陳菊大排場接總統府秘書長 勇哥將討人情

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中時

總統蔡英文正式宣布陳菊擔任總統府祕書長，指這樣的排場可是「史上第一人」，他也不忘向菊姐討人情，可別忘了2006年高雄市長選舉，阿扁可是出錢出力，最後才有以1千餘票險勝的逆轉勝結局；接續的一審宣判當選無效官司，更不計毀譽親自南下為菊姐背書。天大的人情要怎麼還？勇哥沒說，恐怕待下回分曉了。

今天總統府最大的事情，就是總統蔡英文親自宣布陳菊的祕書長人事案，這等大事，勇哥當然也未缺席，在新勇哥物語第72篇說了他的看法，全文如後：

勇弟：細數歷任總統府秘書長的人事案，能夠讓總統本人親自召開記者會宣布，菊姐應該是史上第一人。

勇哥：不只這樣而已，總統府秘書長的官邸整修還要總統親自去關心進度，菊姐也是前無古人。總統在記者會特別推崇並期勉菊姐的出任，可以分攤她很多對整個社會或對外的溝通，陳菊的政治歷練，可讓她考慮很多事情時更周全。總統的謙卑談話也讓我們看到從今而後的英德內閣，將因總統最信任最敬重的菊姐加入，形成英菊德鐵三角。這是國家的新希望，全體國人都要為總統這次的知人善任按個讚！

勇弟：24年前阿扁市長說過，為什麼做社會局長一定要學有專精的留美留英博士？有愛心就可以擔任社會局的政務首長，菊姐照樣可以做得很出色。一樣的，沒有勞工專業背景的菊姐後來被延攬入閣擔任勞委會主委，一做5年，阿扁譽為「勞工之母」，是歷任勞委會主委做得最好的一個。

勇哥：2006年菊姐轉任民選的高雄市長，首次參選只險勝1100票，其間阿扁如何出錢出力，最後逆轉勝，菊姐應該點滴在心頭。縱使當選了，對手提出的選舉官司，一審宣判當選無效，阿扁更不計毀譽親自南下為菊姐背書。

勇弟：菊姐是福將，也是選舉常勝軍，應該對年底大選有加分作用。

勇哥：這是一定的。但前提在總統能聽進菊姐多少諍言？不是要菊姐來分擔責任，溝通也不是單向的，這個時候，「賴神菊仙」想要傾囊相授、無私力挺才不會枉然！

(中時)

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