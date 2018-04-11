張顯耀：北市中小學教科書 盼刪不適齡推銷同婚同志內容

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旺報

有意參選台北市長的前陸委會副主委張顯耀11日表示，若他當選台北市長，一定指示教育局及外聘委員嚴格把關，把中小學教科書中凡是有「推銷」同性婚姻、同志戀情的教科書內容，全部刪掉。讓家長有參與學校課綱及教科書的審議權，張顯耀認為，現在的情況是，「同婚」已被民進黨當做「化妝品」來用，甚至利用執政權力，向青少年推銷。

張顯耀稱，民進黨要將男男、女女婚姻，放進民法之中，「不惜徹底毀滅傳統文化，只是為了把自己妝扮成人權守護者的形象。」

他認為，民進黨政府向青少年推銷同婚、同志戀情「不遺餘力」，國小到高中的性別平等教育，教材中還會教導小學生如何使用保險套、如何自慰達到高潮，他認為這些是「走火入魔式的教育內容，都放在假扮的人權面具後面」。

張顯耀認為，民進黨極力鼓勵同婚，從國家法制、青少年教育下手，「不但讓阿公、阿嬷難以接受，也與宗教信仰的理念嚴重衝突。」

他認為，台灣所有的宗教，都無法接受任何人「逆天行事」。上帝造了男、女，並使人類得以繁衍後代，生生不息。佛祖普渡眾生，但是眾生絕不會從「男男婚姻」、「女女婚姻」產生。

張顯耀說，「人格尊嚴至高無上」，這是保障普遍人權的基本觀念，他當年在法國巴黎留學攻讀政治學博士時，就深深感覺歐洲各國，尤其德國基本法關於人格尊嚴的保護。因此，他絕對尊重並祝福個人選擇走上同性結合道路，但是他也絕對反對政府用公權力向青少年推銷同志、同婚。

張顯耀說，民進黨政府過度強調同婚，表現出寬容多元的模樣，很容易讓青少年產生「樂於學習」的幻覺。這將會導致台灣生命、台灣價值雙雙崩潰的危機。

(旺報)

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