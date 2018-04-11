台灣之光》名彩妝師朱正生美國獲頒榮譽獎章

2018年04月11日 20:10 中時 洪秀瑛

到廈門提案獲得入選。（朱正生提供）

與《夢遊》演員及學生們。（朱正生提供）

與《夢遊》演員及學生們。（朱正生提供）

朱正生（左）幫素人男主角張介禎化妝。（朱正生提供）

朱正生（右）與素人男主角張介禎。（朱正生提供）

朱正生教導的經國管理暨健康學院的學生劉子瑄在美獲獎。（朱正生提供）

朱正生帶母親踏青。（朱正生提供）

貼心幫母親按摩。（朱正生提供）

知名彩妝大師朱正生日前率「經國管理暨健康學院美容流行設計系」子弟兵，共同接下年輕新銳導演楊儒強的新電影《夢遊》造型設計工作，幫學生找出路。《夢遊》裡有崑劇名伶如《牡丹亭》中跨越古今的造型妝容，還有17歲素人男主角張介禎吸毒後容貌，對初入職場的學生是難得又具挑戰性的考驗。

為提升學生彩妝水平，朱正生去年跨海到廈門參加「兩岸金點子創意大賽」提案，該活動在台灣區各大專院校153件的創意金點子中，票選出10個優良提案，朱正生以「兩岸青年時尚鋒會」的提案為方向，將兩岸青年對時尚態度及技能作為交流，透過活動促進兩岸青年一同邁向國際化，最後順利入選前5名，並進入執行階段，今年6月將帶著相關科系學生們組隊前往廈門參加競賽，落實「兩岸青年時尚鋒會」的實際操作。

本月初，朱正生帶領經國管理暨健康學院的學生劉子瑄，參與2018美國密西根MNS國際菁英大賽。劉子瑄在彩粧技術難度相當高的「人體彩繪」項目獲得冠軍，同時也得到「時尚芭比造型」冠軍，劉子瑄成為全場唯一雙料冠軍，學生連3年獲得「人體彩繪大賽」冠軍殊榮，讓朱正生與有榮焉。

他因為屢帶學生在國際大賽獲獎，今年榮獲美國密西根大會頒發終身成就獎「美業技職之光」榮譽獎章。朱正生獲學生票選為優良教師多年，他常想除了教書，還能為學生們做什麼，「這些是我目前唯一想到，而且正在做的，表面上看似我在幫學生，其實我從中感受到教學相長的收穫與樂趣」。

孝順出名的他，教學之外，時常帶著高齡母親到郊外踏青，「我們像是兩個不同世代的兒童，卻有著一輩子的共同記憶。母親年歲愈長，個性愈像孩子，我總是像哄小孩一般，每天跟她聊天，問她一些簡單問題，希望可以減緩她失智狀況」。

他也發現母親愈來愈不喜歡走路，多方打聽下得知適度的腿部按摩，有助於抵抗老化的肌肉萎縮。於是連哄帶騙，說服從不按摩的母親，現在每天為她按摩小腿10分鐘，每天也帶她到住家附近公園散步，就是希望她可以靠自己多走幾步路、開心過日子，自己也能再多過幾次母親節。

(中時)