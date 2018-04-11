台南獨享好康 春河劇團、表坊及故事工廠5月獻好戲

春河劇團、表演工作坊及故事工廠前進台南文化中心演藝廳，5月獨家推出「台南在地專屬優惠套票」。（曹婷婷攝）

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郎祖筠、何篤霖演出歌舞劇《愛情哇沙米》。（曹婷婷攝）

5月來台南，3大團等你帶媽媽來看好戲！春河劇團、表演工作坊及故事工廠前進台南文化中心演藝廳，獨家推出「台南在地專屬優惠套票」，3團表示，其他縣市不見這樣的優惠，唯獨台南才有，歡迎大家來台南吃美食，看好戲。

率先登場的是5月12日由郎祖筠領軍的春河劇團演出歌舞劇《愛情哇沙米》，由黃韻玲量身打造曲目及指導，演員陣容堅強，更邀請到搖滾教母金智娟、歌手兼命運好好玩主持人何篤霖等人共同帶來精彩歌舞演出。

郎祖筠、何篤霖11日專程南下宣傳，兩人不只推薦自家好戲，得知台南旅宿業正推買一送一住宿，喊話此次南部僅在台南演出，歡迎高雄、屏東民眾來台南住宿兼看好戲。

表演工作坊這次帶來《台北男女》，導演丁乃箏說，該作品前身為2003年表坊代表作《亂民全講》，是極具反叛精神的大尺度瘋狂喜劇，採用非一般敘事手法，以片段式故事拼貼當代男女快樂與哀愁，演員包括金鐘影帝樊光耀、劇場暖心女王呂曼茵、超實力演員朱德剛、楊琪等。

壓軸則由故事工廠帶來《偽婚男女》，由金鐘雙后王琄、楊麗音領軍，王承嫣（小蠻）、唐振剛、王樂妍、福地祐介、李德筠等（主要）演員精彩呈獻。這是電影導演周美玲第一次從執導舞台劇，與故事工廠藝術總監黃致凱激盪不少火花。周美玲認為，台灣社會對立已然太多，希望可以用多一些詼諧幽默的態度，來讓人有更多勇氣面對當下的困境。

文化局指出，為歡慶母親節，特別推出「台南在地專屬優惠套票」，只要2人同行即可享85折優惠，單場購買2張才有優惠，藉此鼓勵民眾陪媽媽看戲歡度母親節，只要在兩廳院售票系統，於購票時輸入優惠代碼：TN201805，票券優惠即刻入手。

(中時)

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