週五夜的大確幸！飯店推「威士忌醬烤鴨」無限吃

現刨威士忌醬烤鴨卷。（台北西華飯店提供）

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烤鴨粥。（台北西華飯店提供）

週五夜「烤鴨無限吃」！台北西華飯店亨利酒吧13日起至6月8日推出週五夜限定的獨門「威士忌醬烤鴨四吃」，逾35年經驗的西華燒臘總主廚鄭啟貽「中菜西烹」，以義大利「酒中之王」巴羅洛紅酒的酒桶木，將外酥內嫩、肥腴可口的港式烤鴨燻得香氣四溢，另外以噶瑪蘭威士忌調製獨門醬汁，製出雙重酒香的「現刨威士忌醬烤鴨卷」。饕客可以享受師傅桌邊現刨肥美鴨肉捲、爽脆鮮甜生菜鴨鬆、濃韻鴨湯、溫潤鴨粥等美食無限量供應，每人1300元+10%。

怡園的招牌港式烤鴨，把鴨肚填入薑、蔥、八角及冰糖，表面刷上香甜麥芽糖，風亁12小時除去多餘水分後烤得皮酥肉嫩。而現刨威士忌醬烤鴨卷是由師傅於桌邊現刨，與爽脆黃瓜及噶瑪蘭威士忌特調醬汁一同包入香薄餅皮，肉香四溢令人欲罷不能。

生菜鴨鬆則是將鴨肉切丁，以高溫油炸收乾水份並逼出香氣，拌炒上竹筍、紅蘿蔔、香菇、蔥、蒜與切丁韭黃等新鮮時蔬，以蠔油簡單佐味。食用時包上爽脆美生菜，鮮甜噴香又可口。喜歡湯湯水水的饕客可別錯過鮮蔬鴨湯、烤鴨粥，以大量鴨骨費時熬煮的濃韻湯頭，加入青江菜、炒菇、豆腐及鴨肉，成就香氣馥郁、清甜回甘的鮮蔬鴨湯，而集結食材精華的鴨湯煮成香濃鴨粥，鮮味滿滿。

除了烤鴨暢快吃，若加價還能痛快喝美酒，每人加價299可暢飲Pilsner Urqurell德國啤酒，加價399則有精選紅、白酒，加價499則是Whiskey Highball喝到飽。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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