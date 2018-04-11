初選黨內裂痕加劇 正國會陳茂松批：贏筊（賭局）還要贏話

2018年04月11日 20:34 中時 曾薏蘋

年底新北市長選戰，民進黨擬推出前行政院長蘇貞昌應戰，但派系裂痕越來越大，據透露，今選對會中，正國會中執委陳茂松不滿昨天名嘴指選對會民調，前行政院長游錫堃比蘇貞昌大幅落後國民黨參選人侯友宜，及宜蘭縣代理縣長陳金德要游回鍋參選宜蘭發言，痛批「分明是羞辱游錫堃」。陳茂松會後受訪表示，「我說有錯嗎？贏筊（賭局）還要贏話，要是總統這樣做，我也會說同樣的話。」

陳茂松受訪表示，他是希望黨內初選選完後，大家不要酸言酸語，不是在那亂搞，難道是要「弄狗互咬」嗎？且宜蘭縣都已經提名了立委陳歐珀，「提都提名了，陳金德還要在講那些，根本就是屁話。」

外傳陳茂松在選對會中，對於名嘴一再說，這份民調是選對會提供，他要求選對會要徹查，不然就告名嘴。陳茂松表示，既然名嘴說是選對會給，他當然要求選對會要查清楚，但兩個選對會召集人都說沒做，難道是名嘴捏造？他是要求選對會，若真的不是選對會提供，「看要提告還是如何處理？誰給的要揪出來」。

據了解，陳茂松在會中發飆，與會的邱義仁、林錦昌等多位也列席的黨內高層都沒不發一語。陳茂松表示，他說的是事實，在坐當然沒人敢講話，「這樣說甘丟（這樣對嗎）？」

由於今天身兼選對會召集人的民進黨秘書長洪耀福，今後專心擔任秘書長，不需要兼任選對會召集人，由立委陳明文回任，據了解，因為這次黨內初選引發不少紛爭，洪耀福主動跟黨主席請辭選對會召集人一職，黨政人士無奈語帶諷刺說，「只有民進黨全贏，洪耀福才不用負責。」

據了解，陳茂松今天在選對會，只要正國會有參加黨內初選的縣市，他都罵了一遍，從台灣頭罵到台灣尾。

據了解，陳茂松主要發飆是針對兩件事，一是周玉蔻洩漏的所謂的選對會民調，游錫堃相較蘇貞昌，大幅落後侯友宜，另一起就是陳金德發言。這兩件都在「羞辱游錫堃」。

據轉述，陳茂松指出，新北市長選舉這一役，游從去年起，就一直強調，要給年輕人機會，自己沒有要選，他自己問過游，游也對他說明，指相較2013年，游前天還在新北市海釣族餐廳，幫忙安撫支持他再戰的地方議員，昨天卻又冒出民調。

隨後，陳茂松再度點名陳金德，他說，陳金德要游回鄉回鍋參選，「簡直在說屁話，這是消遣」；今天沒法整合，問題不就是在陳金德和新系的宜蘭市長江聰淵？至於花蓮縣，雖然對日前黨內高層裁示，讓正國會議員劉曉玫上陣，黨內一直說，劉不好整合，但地方上縣議員，除了劉，其餘都是新系，有意見的，不都是新系的議員？

陳茂松話鋒一路南移，接著砲轟砲火贏得台南市長黨內初選的黃偉哲，贏了初選還堅持陳要撤銷對其舉辦，自己也才願意撤回檢舉，「沒關係，我建議，全都移送調查」。

(中時)