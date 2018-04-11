腳臭有原因！別每天穿同雙鞋 ４原則簡單根除

腳臭有原因！別每天穿同雙鞋 ４原則簡單根除（圖/達志影像shutterstock提供）

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腳臭的因素不外乎「密閉、多汗、細菌、溫度」，只要把其中一項因素改變，就可以改善腳臭。（圖片／康健雜誌）

天氣變暖，有腳臭困擾的人，出門在外雙腳完全不敢稍微離開鞋子，就怕異味飄出，不禮貌又不衛生。台大醫院皮膚科主治醫師蔡呈芳醫師表示，腳臭的因素不外乎「密閉、多汗、細菌、溫度」，只要把其中一項因素改變，就可以改善腳臭。

腳臭的原因，大多都是因為腳部多汗、長時間密閉在鞋襪裡，或香港腳和灰指甲等細菌感染所造成的。在透氣不良的情況下，腳就成為滋生細菌的溫床，細菌會分解皮膚的角質層，釋出異味！最有效解決方法，就是直接改變細菌的生態。使用有殺菌成份的足粉或以活菌以菌制菌的脫臭劑，也都會有效果。

在透氣不良的情況下，腳就成為滋生細菌的溫床，細菌會分解皮膚的角質層，釋出異味！（圖/shutterstock）

4原則除腳臭

1.洗腳

一整天被鞋襪層層包裹的腳，又和著汗水，容易滋生細菌。國泰醫院皮膚科主任全鳴鐸建議，回家第一件事就是洗腳。洗腳時要徹底清洗腳縫，洗完後也要完全擦乾，因為潮溼也會引起香港腳。

2.換鞋

盡量不要每天穿同一雙鞋，同一雙鞋會因為前一天的汗水還未全乾，有可能引起香港腳或腳臭。

3.透氣

讓腳透透氣，是防止腳臭的好方法。如公司允許，可以放一雙拖鞋在辦公室，如果不能，趁上廁所時，脫一下鞋，讓腳透透氣。

4.純棉襪

原則上多選擇純棉的襪子。但如果工作不許可，可以多帶一雙絲襪在中午休息時間換穿。

鞋子也可能引發異味

鞋子、鞋墊一定要合腳，以免腳部受刺激、大量出汗，鞋類暨技術研究中心鞋輔組副組長黃賜源也提供幾個告別臭鞋的秘訣：

#運動鞋要選擇透氣的格子網布鞋面。

#皮鞋則要選真皮，因為人工合成皮比較不透氣，會悶住腳。

#許多氣墊鞋標榜能夠吸汗、除臭，但要注意它 是否有氣孔導流入口，讓鞋子內外氣體對流，因為有的氣墊鞋只是把鞋墊加厚，僅能吸震，並沒有吸汗效果。

#除臭鞋墊多是利用活性碳來吸附氣味。在鞋子裡撒上痱子粉、滑石粉吸濕，讓足部保持乾爽。或者，噴灑含殺菌成分的除鞋臭噴霧，「如果嫌上述方法麻煩，就常把鞋子拿出來曬太陽，」他說。

哪些食物可以解身體的臭？

從中醫觀點來看，不論是腳臭、狐臭，還是汗臭，都肇因於濕氣無法順利代謝，積聚體內，「就像水溝被堵塞，久了會發臭，」台北市立中醫醫院中醫師廖麗蘭解釋。三臭最常合併下列兩種情形發生：

1.脾胃虛：

症狀：腹脹、食慾不振、大便濕黏、稀軟，老覺得排不乾淨、容易頭暈、中暑、臉色蒼白。

治療：以調理腸胃機能為主，用四神湯、六君子湯。

外用：可以直接在腋下塗抹生薑片除狐臭。把桂枝、肉桂煎煮的藥草水，拿來擦拭或者泡澡。

飲食：減少吃寒性食物，像西瓜、冰品、奇異果、哈蜜瓜、生菜沙拉和火龍果等。建議多吃平補的溫性食物，像山藥和蓮子等。

2.身體熱氣重：

症狀：口乾舌燥、汗味重、發黃汗，多汗部位的皮膚出現紅、癢或疹子，容易心煩。

治療：以清熱利濕為主，用薏仁、冬瓜湯、車前子。

外用：用茶葉水泡腳除腳臭，因為茶葉屬涼性，可以收斂汗液。

飲食：少吃煎、烤和油炸食物，葷食和沙茶、辣椒等辛辣食物也要儘量避免。

建議多吃利水食物，如空心菜、莧菜、冬瓜、油菜、芹菜、綠豆和浮小麥等。

※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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