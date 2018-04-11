蕭淑慎甜放閃 現在56公斤長這樣

2018年04月11日 20:20 中時 洪秀瑛

蕭淑慎幫老公站台。（明星之旅提供）

姚采穎揮毫。（明星之旅提供）

蕭淑慎昨幫老公梁軒安創辦的明星之旅-HopeTour跨商業平台助陣，小兩口首度公開同框。蕭淑慎獻吻鼓勵老公，直呼老公是「對的人」，讓梁軒安一度感動落淚。

蕭淑慎自嘲是「不食煙火的女人」，「因為老公新事業，自己會全心全力支持，也從當了人妻後，更懂得互相體諒」。蕭淑慎感性說，自己連簡報都不會做，但誇老公很有商業頭腦，梁軒安說為了給老婆過更好的生活以及給老婆最棒的婚禮，會更努力地打拼，努力給老婆安全感。蕭淑慎心疼他這2個月沒睡好，「對他最大的幫助就是在旁邊陪伴他」。

蕭淑慎婚後練廚藝，從沒在市場買過菜的她，從用沙拉脫洗米嚇壞眾人，到可以在餐桌上大秀四菜一湯的好廚藝，目前最拿手的菜是紅燒肉，讓老公與家人大飽口福。她感激老公在她還不會做菜時，不管好吃或是不好吃都願意一口氣吃得精光，讓她開始對下廚越來越有自信。「我老公最可愛的是，他晚上不論多晚下班，都會餓著肚子，只為了回家吃我做的飯菜」，梁軒安大讚老婆現在的廚藝已經可以開餐館了，也樂得外出被朋友說「你老婆把你照顧得好好」意指身形發福。

蕭淑慎說梁軒安每次跟她講話都輕聲細語，對比她火爆個性，一次一次被他折服，老公都會要她好好的跟他講話，若是壓不住她的脾氣？蕭淑慎透露，老公會使出大絕，「十字固定的背後環抱親吻她，有耐心地安撫她情緒」。有一次梁軒安在網路上看到網友分享「如何防止在家被霸淩」的文章，他看完後親身實驗，每天對蕭淑慎喊「老婆你好可愛喔」、「老婆你好漂亮喔」等話，讓蕭淑慎直呼「被打敗」，笑咪咪說「只有我老公懂得怎麼壓制我」。

她開始準備懷孕，醫生曾經叮嚀要準備懷孕不可以那麼瘦，建議她最少要60多公斤，之前44公斤，現在胖到56公斤，「自稱現在體重有點極限，有點催不上去，好在也還有臉可以騙人

，目前沒避孕」。梁軒安期待她懷孕，只要月經沒來都會緊張，她的公婆也會貼心幫她燉雞湯補身體。

婚後有感受外界壓力？蕭淑慎笑回，老公壓力比較大，因為外界都在監督他，打趣說，若是被拍到他就倒大楣了。她又說，交往時曾想過兩人年紀差距，直到兩人要結婚前才想通，如果一直在意別人怎麼說，未來要怎麼過，這樣很不值得。「大家會一直把重點放在姊弟戀或老少配，可能這樣大眾會比較想看，冷靜思考後，其實只要確認自己遇到對的人，那就對了，對於自己現在的狀態非常開心」。

(中時)