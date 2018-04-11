櫻花季少女心爆發！粉嫩櫻花化身吸睛夢幻甜品

台北福華大飯店點心房推出多款吸睛的櫻花甜點。（台北福華大飯店提供）

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櫻花舒芙蕾起司蛋糕。（台北福華大飯店提供）
櫻花和菓蛋糕捲。（台北福華大飯店提供）
櫻花奶凍。（台北福華大飯店提供）

賞花季來臨，台灣、日本相繼陷入粉嫩旋風，櫻花除了用看的，也能用吃的！台北福華大飯店點心坊推出多款櫻花甜點，不只味覺體驗櫻花春日風情，上頭還有櫻花瓣點綴，視覺上既夢幻又吸睛。

這次台北福華推出的櫻花系列甜點，為符合時下甜點市場注重外型的趨勢，將糕點製成粉嫩精緻的吸睛樣貌。用日本直輸的鹽漬櫻花，經特殊處理，製做出多款口味特別的甜點，包含櫻花和菓蛋糕捲、櫻花舒芙蕾起司蛋糕、櫻花奶凍，即日起於台北福華點心坊販售，即日起至4月底限時販售。

「櫻花和菓蛋糕捲」有著鬆軟的海綿蛋糕，內餡滿滿輕盈的櫻花奶油餡，中間有抹茶寒天與櫻花豆沙，同時有寒天QQ與豆沙綿密的口感，而粉嫩顏色的鮮奶油、抹茶綠色的寒天與豆沙色搭配出經典的日本配色，色、香、味都嘗得到日本春天的滋味。

「櫻花舒芙蕾起司」則是甜中帶鹹、鹹中帶甜，將點心坊熱銷經典的起司蛋糕口味進化，蛋糕體上層點綴櫻花瓣，柔軟的口感、清爽的口味，讓人忍不住直呼「少女心噴發」！還有一道老少都愛的「櫻花奶凍」，下半層是乳白色的奶凍，上半層則覆蓋晶瑩剔透的櫻花果凍，在夢幻的櫻花果凍裡，還包著整顆櫻桃，外型療癒，口味上是恬雅風味中帶有淡淡的香甜酒香韻味。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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