王柏傑勤健身有自信！為票房承諾「三點全露」

2018年04月11日 20:37 中時 徐桐炘

導演陳鈺杰（左起）和王柏傑、田中麗奈、楊烈、姚淳耀共同出席記者會。（攝影記者 盧禕祺）

電影《盛情款待》11日在中山堂充滿日式風情的台北書院舉行記者會，導演陳鈺杰帶領演員田中麗奈、王柏傑、楊烈和姚淳耀出席，其中飾演父子的王和楊相當有緣，王柏傑近日再次飾演和楊烈失和的富二代，笑言：「簡直是電影續集。」楊透露當初在京都拍片時，雖很想和王聊天，但為維持緊張關係，晚上只請姚淳耀到房間吃生魚片，姚還稱讚楊烈非常會挑小菜，王在旁一聽才驚覺原來自己「被排擠」，「我到今天才知道！」

王柏傑近日為新戲練身材，昨大方承諾電影票房破億就「全裸」，「沒問題，三點全露！」連楊烈也被拱為票房脫衣，他則搞笑回應，「我也有練！肚子練很大！」讓田中麗奈在旁聽了嘖嘖稱奇，「原來（台灣）是這樣的國家。」她還跟著起哄，要姚淳耀一起脫了。

田中麗奈在片中飾演關西人，其實她出身九州，被問家鄉「待客之道」，她表示雖只是個人觀點，但因九州人特別愛喝酒，容易拉近距離感，「只要見過面就是朋友。」此次來台也感受到盛情款待，除了飯店人員照顧周到，「也感受到媒體的熱情，還有觀眾和粉絲們都努力炒熱氣氛。」

王柏傑形容田中麗奈是「仙女」，大讚對方隨時隨地都表現出溫柔氣質，田中更因在片中大秀中文被稱「田中厲害」，她昨更用流利中文呼籲影迷：「我希望通過《盛情款待》，大家能感受日本人待客之道的精神。希望大家喜歡這部電影。」楊烈則用日文推薦：「4月13日在全台灣電影院上映，請大家務必到影院支持，為我們應援。」就連姚淳耀說著一口日文，讓田中興奮直呼想來台灣拍戲，「下次要和大家一起說日文。」

(中時)