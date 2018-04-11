翁虹登寶島替父慶生 91歲學霸爹罕見曝光

翁虹帶爸爸到九份旅遊。（圖／取自翁虹微博）

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中時電子報
翁虹爸爸逛九份老街。（圖／取自翁虹微博）
翁虹和老公在瀑布前合影。（圖／取自翁虹微博）

一代性感女神翁虹2007年與老公劉倫浩結婚後便淡出演藝圈，過去以性感清涼形象走紅的她，曾自曝因拍三級片與任職大學教授的父母鬧翻，幸好後來和解。今(11日)翁虹在微博分享帶老公、父親等家人到台灣玩，翁虹91歲的學霸父親也難得曝光，眾人還在台灣替翁虹父親過生日，享受天倫樂。

香港出生的翁虹中文說得十分流利，2006年她接受專訪時透露，自己中文說得好都來自父母的從小栽培，母親是重慶人就讀於西南聯大，因學校合併與翁虹父親相識、結婚，畢業後兩人被分配到清華大學教書，使翁虹從小可說在書香世家長大。

翁虹當年因拍三級片與家人鬧不合，直到淡出演藝圈後才和父母和解，今翁虹在微博說：「生命中兩個重要的男人～老爸與老公。這兩天難得爸爸在20年後重踏寶島，剛好適逢他91歲生日，謝謝天公作美，天氣不錯也感謝老公不辭勞苦規劃安排這兩天既充實又有效率的行程讓爸爸開心的遊玩！」

孝順的翁虹文中不忘感謝公婆陪伴，最後說：「希望老爸健康平安快樂的安享晚年！家有一老如有一寶～你就是我們的寶！」並曬出自己和爸爸、老公遊十分瀑布、九份老街照片，以及幸福切蛋糕合影，網友也說：「老爺子一看就知道年輕的時候也是帥的」、「一點都不像91歲呀，好精神呀，健康長壽」。

(中時電子報)

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