《七年之夜》張東健內外質變 無畏朵傷陰扮復仇者

2018年04月11日 20:40 時報周刊 溫博鈞

（車庫娛樂提供）

繼風靡亞洲的《紳士的品格》，相隔6年回歸小螢幕主演《金裝律師》(Suits)，韓國即將於25日開播，日前釋出的海報與預告，張東健不虧是第一代男神，簡直帥翻，然而在電影新作《七年之夜》，則驚見M字額頭，為戲落髮，讓人一度以為是花美男始祖不敵歲月M型禿，外貌變身只是為飾演一心為女復仇的吳英齊，所做的第一步敬業犧牲。

張東健表示，「從看小說那時就對吳英齊這個角色深深著迷，接演這個角色就是命運般的相遇。身為演員對作品沒有遺憾，片中與柳承龍扭打時，耳朵軟骨撕裂傷約1公分，前後都穿透了。我大概縫了40針，因為這樣我耳朵形狀也變了。耳朵變得有點往下，這個傷對我而言，像是勳章般的印記。」張東健的精湛演技也受到了原著作家丁柚井的讚賞，導演秋昌旼也說張東健是個不知道疲憊的演員。

《七年之夜》近日上映後，韓網民更大讚張東健，「光看劇照都讓人毛骨悚然」、「無法想像這是張東健的表演」、「簡單來說就是大變身」、「捨棄外貌，讓人看到了演技」。

電影《七年之夜》描述水壩村世靈湖，新到任的警衛賢洙(柳承龍 飾)，在察看員工宿舍與任職環境時，不慎意外撞死當地仕紳吳英齊(張東健 飾)的女兒，慌亂之下，賢洙竟將遺體丟棄於湖中。英齊尋覓查訪真相，得知賢洙是罪魁禍首，決心要復仇，以牙還牙。賢洙因為負罪感過著生不如死的生活，但為了兒子瑞元，他要守護摯愛，只有誓死對抗英齊的狠毒復仇。電影將於4月27日在台上映。

(時報周刊)