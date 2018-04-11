白珍熙俏秘書上身形象大逆轉 竟是師法「這些人」

2018年04月11日 20:49 時報周刊 溫博鈞

白珍熙哭戲也令人感同身受 。（東森戲劇台提供）

東森戲劇台黃金10點線，將於本周四(4月12日)晚間10點全台首播愛情喜劇《超完美秘書》，由崔丹尼爾、白珍熙、李源根等實力派演員同台飆戲，描述一名對工作抱持「犧牲與奉獻」精神的萬能秘書，遇見高冷、孤僻的上司，靠著毅力及熱情，逐漸改變主管對自己不信任的態度，兩人更因此成為並肩作戰的好夥伴，甚至擦出愛情的火花。

睽違兩年再度回歸電視劇的崔丹尼爾，演出個性有點機車的老闆，起初不信任貼身秘書，事事不假他人之手，但現實生活中，他卻很羨慕劇中角色大小事情都有秘書打理，不像他得自己打理一切，直喊：「如果身邊有個完美秘書，天天照顧我有多好！」讓人聽了不禁莞爾。

以《童顏美女》為台灣觀眾所熟知的崔丹尼爾，在退伍後首部作品《超完美秘書》中，詮釋一名不近人情、冷酷寡言的「面癱男」─南致原，腹黑又喜感的演出，雖然讓女主角白珍熙氣得牙癢癢，卻吸引不少女性觀眾墜入「南常務」的魅力之中。他在劇中還有個特殊的「壞習慣」─用中指推眼鏡，常用來對付職場上的對手，崔丹尼爾坦言拿到劇本當下很擔心會造成反感，頻頻向導演確認：「這樣演沒問題嗎？」還自嘲難道在軍隊待太久，外面的世界變好多，沒想到播出後，大家卻注意到他修長的手指，引發不少討論與關注，應該是他始料未及的意外效果。

曾在古裝劇《奇皇后》中，以心機算盡的「壞皇后」─答納失里，讓台灣觀眾印象深刻的白珍熙，這次化身職場小秘書─左允利，展現熱情洋溢、偶有呆萌可愛的一面，為了貼近這次的角色，拍攝前除了向擔任秘書工作的朋友請益外，還研究前輩孔曉振、新慜娥及加拿大女星瑞秋·麥亞當斯的作品，幫助自己快速進入劇情，而她自然又俏皮的演技，播出後獲得許多觀眾好評。

白珍熙不僅將喜感表現得恰到好處，哭戲也能打動人心，她在劇中是個信奉「上司就是神」的小資女，為工作付出一切的下場，卻失去自己的生活與愛情，還慘遭上司背叛，面臨不當停職的懲罰，一場心碎離開公司，在公車上崩潰大哭的橋段，讓許多觀眾心有戚戚焉，就連白珍熙的閨蜜也吐露自己曾經歷過這樣的遭遇，讓她好心疼。節目內容將自4月12日(四)起，週一至週五晚間10點，在東森戲劇台全台首播。

(時報周刊)