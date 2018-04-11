NBA》灌籃王理查森旋風抵台 球迷機場守候只為簽名

2018年04月11日 21:08 中時電子報 黃邱倫

全台最火熱的三對三籃球賽事「國泰 NBA 3x」即將開打，主辦單位今年邀請到蟬聯兩屆的NBA明星賽灌籃大賽冠軍傑森 ‧ 理查森(Jason Richardson)來台為系列活動揭開序幕。「灌籃勇士」理查森球員時期以勁爆體能、豪放的灌籃動作與神準三分聞名，晚間抵台現場也聚集眾多熱情粉絲接機，讓理查森馬上感受到寶島粉絲滿滿的熱情。

灌籃勇士理查森今晚旋風抵台，瘋狂球迷帶著密西根州立大學吉祥物前來接機。(NBA官方提供)

理查森今晚抵台就受到眾多熱情球迷歡迎，其中還有同是密西根州立大學校友的瘋狂紛絲張先生也帶著校隊吉祥物前來接機，灌籃王親切地幫現場球迷簽名。理查森這次來台期間將出席國泰NBA 3x系列活動宣傳，4月12日國泰NBA 3x記者會站台，下午前往文化大學校園進行經驗分享，與大專院校學生，球迷們近距離互動傳授籃球要領。除此之外，理查森也將透過健康飲食分享和球迷互動，全台喜愛理查森和NBA的球迷朋友能透過更多機會親身感受「灌籃王」的魅力。

2018國泰NBA 3x已開放網路報名將至4月30日截止，今年共分為「一般組」、「菁英組」，更擴大為六區預賽。各區預賽優勝隊伍將可進入7月份的總決賽進行最後較勁，一般組、菁英組最終優勝的男、女冠軍隊伍更能前往美國觀看最原汁原味、最難忘的NBA的夢幻之旅。

(中時電子報)