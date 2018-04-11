被議員怒罵三字經 林洲民發臉書反擊

2018年04月11日 21:33 中時 陳燕珩

國民黨議員陳義洲今在市議會質詢大彎北段議題，因不滿都發局長林洲民答非所問，占用他的時間，竟氣得在議場破口飆罵「X你娘」，還衝到林洲民面前，作勢要理論，被勸阻後罵了句「混帳」才回到座位，讓市長柯文哲也看傻眼；林洲民稍早透過臉書表達不滿，他發文說，沒有一個民意代表可對人公然咆嘯「趕羚羊」。

北市大彎北段商業宅爭議已久，市府去年透過稅籍資料裁罰違法商業宅住戶，引發居民不滿，歷經幾番波折，市府仍決定先開罰，後續違規住戶可繳納每坪16到18萬「回饋金」，就地合法，但住戶認為負擔太重，昨天還集體到議會大門遞交陳情書給柯。

陳義洲今質詢時為住戶發聲，就該處土地使用分區等問題質詢官員，答詢到一半，林洲民上前回應「大彎南段不是商業區」，此話讓被「糾正」的陳義洲火大，怒嗆「我講大彎北，你說大彎南，根本故意亂搞」，不僅拍桌飆罵三字經，還衝到林洲民面前，痛斥「混蛋」。

柯文哲在一旁也嚇到，連忙勸議員「冷靜一點」，事後柯緩頰說，大灣北段商業宅是歷史共業，市府還是要解決問題，監察院也有提出糾正，繼續違法不是辦法，還是要想辦法合法化。

林洲民被飆罵後，站在原地冷靜以對，未對此多做回應。事實上，去年底陳義洲質詢大彎北段時，也曾在議場飆罵三字經，兩度被議員問候長輩的林洲民，晚間忍不住在臉書抒發情緒。他說，「世界上，沒有一個國家，包含台灣，其民主殿堂上的民意代表可以對任何人公然咆嘯：趕羚羊！以上。」

(中時)