被議員怒罵三字經 林洲民發臉書反擊

北市都發局長林洲民在臉書發文直指，沒有民代可公然罵人「趕羚羊」。（截自林洲民臉書）

友善列印
中時

國民黨議員陳義洲今在市議會質詢大彎北段議題，因不滿都發局長林洲民答非所問，占用他的時間，竟氣得在議場破口飆罵「X你娘」，還衝到林洲民面前，作勢要理論，被勸阻後罵了句「混帳」才回到座位，讓市長柯文哲也看傻眼；林洲民稍早透過臉書表達不滿，他發文說，沒有一個民意代表可對人公然咆嘯「趕羚羊」。

北市大彎北段商業宅爭議已久，市府去年透過稅籍資料裁罰違法商業宅住戶，引發居民不滿，歷經幾番波折，市府仍決定先開罰，後續違規住戶可繳納每坪16到18萬「回饋金」，就地合法，但住戶認為負擔太重，昨天還集體到議會大門遞交陳情書給柯。

陳義洲今質詢時為住戶發聲，就該處土地使用分區等問題質詢官員，答詢到一半，林洲民上前回應「大彎南段不是商業區」，此話讓被「糾正」的陳義洲火大，怒嗆「我講大彎北，你說大彎南，根本故意亂搞」，不僅拍桌飆罵三字經，還衝到林洲民面前，痛斥「混蛋」。

柯文哲在一旁也嚇到，連忙勸議員「冷靜一點」，事後柯緩頰說，大灣北段商業宅是歷史共業，市府還是要解決問題，監察院也有提出糾正，繼續違法不是辦法，還是要想辦法合法化。

林洲民被飆罵後，站在原地冷靜以對，未對此多做回應。事實上，去年底陳義洲質詢大彎北段時，也曾在議場飆罵三字經，兩度被議員問候長輩的林洲民，晚間忍不住在臉書抒發情緒。他說，「世界上，沒有一個國家，包含台灣，其民主殿堂上的民意代表可以對任何人公然咆嘯：趕羚羊！以上。」

(中時)

初選黨內裂痕加劇 正國會陳茂松… 藍營高雄市長人選12日協調 陳宜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。