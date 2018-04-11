KID遭爆和許維恩交往追直播主 吳宗憲：多事之秋

直播主奶精的姊妹淘爆料KID和奶精，常趁許維恩出國時約會。

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時報周刊
林彥君
KID和奶精是合作網路劇《PMAM》時認識。

直播主「奶精」日前在《女神情爆局》直播節目「女神爆爆」單元中表示，曾被男主持人追求並約會，而奶精的姊妹淘爆料該男主持人就是KID，雙方是在拍攝網劇《PMAM》時認識，2人常趁許維恩出國時約會。而KID去年11月才與交往4年的許維恩（小恩）分手，對此KID在臉書回應：「四年前的事情的確有發生過，也從來沒有否認過。」

KID表示事件的真相和新聞報導有些出入，「我不想多解釋與小恩的感情狀況真的只有我跟小恩知道，曾向小恩有完全說明與對方的事，後來我和小恩感情穩定，也一直往共同目標前進。」

奶精姊妹淘還爆料，奶精結婚後生了一個女兒，在月子中心時，KID仍想約她，還問：「那裡有無空房間？」KID表示，與奶精私下簡訊講話就沒有什麼分寸，比較口無遮攔，「只單純覺得好玩，對於這部份，我再次跟對方道歉，以後也真的會記取教訓。」

他和許維恩分手後，感情狀況仍備受關注，如今又遭爆料，他道歉：「這陣子有關我的新聞真的很多，非常抱歉打擾到大家，未來對於感情，我會自省，工作上會更努力，抱歉，謝謝大家。」對此亦師亦友的吳宗憲無奈說：「KID有跟我講過和奶精來往，又被消費了，K ID真的是多事之秋。」KID經紀人則回應：「KID要回覆的已經在fb回了，其他就不多再回應了喔。」

奶精表示對事件爆發非常錯愕，也強調從未主動談論這次新聞當中所提到的爆料，認為她現在已經步入婚姻並且育有一女，輿論對她造成傷害「目前的我很努力學習當一位好媽媽，這樣的事件已經造成我非常大的困擾。」

(時報周刊)

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