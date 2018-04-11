藍營高雄市長人選12日協調 陳宜民陣營籲啟動初選機制

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最早表態參選高雄市長的國民黨立委陳宜民，11日透過發言人表示，黨中央12日將邀集協調人選，強調絕不接受勸退，並透露聴聞除陳、韓之外，還有2位女性都曾表示有參選意願，因而籲請黨中央啟動初選機制，交由市民決定最適當的人選。

發言人敖博勝表示，黨中央已通知12日上午北上，中央提名協調小組要開協調會就高雄市長選情進行協調。

敖博勝轉述陳宜民的態度，參選高雄市長最早表態也不曾動搖，一直期盼透過初選機制進行一場君子之爭，為國民黨找到最受市民肯定與接受的人選。

敖還說，傳言中央黨部傾向採「台中模式」，據參與過這次「台中模式」的地方人士指出，台中模式只有初選之名而無初選之實。所以後續新北市、台北市都不採用，都舉辦正式的初選，開放領表、登記。

他說，如果台北市也不領表登記，韓國瑜主委怎麼有機會跑去台北登記，表達參選台北市長的意願？高雄市民不如台北市民嗎？當主委的高雄市是不是更應該公開辦初選，讓所有想選的黨員來登記？

敖博勝還透露，從去年迄今，至少已聽聞有2位女性曾在公開場合表態有意願參選高雄市長，其中一人是黃俊英老師當年的競選幹部，一位是為黨務貢獻心力多年的忠貞黨員。

他強調，唯有透過初選機制，才能讓有熱情有意願的黨員參選，也才能服眾並凝聚黨的向心力。

(中時)

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