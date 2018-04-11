美國研發無需GPS導引的精準大砲

精準導引砲彈套件(PGK)是安裝到砲彈頭的導引系統，裝上去以後砲彈就從傻瓜砲彈變成智慧砲彈。(圖/軌道ATK)

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中時電子報

美軍的各種武器一直往「精準導引」的方向進化，要取得這樣的性能，有很大程度都仰賴GPS導引。然而美國陸軍正在開發不需GPS導引也一樣準確的155公釐砲彈，以防止在GPS衛星失效時，也一併失去作戰能力。

戰士專家報(Worrior the maven)報導， GPS是美國現役武器最常見的引導工具，舉凡JDAM炸彈、電子地圖導引、無人機巡航以及精準導引組件（Precision Guidance Kit,PGK）的砲彈。然而許多專家已經提出警告：美軍似乎過度依賴GPS了，要是未來的戰爭對手，是具有反衛星能力的強國，當敵人把GPS衛星給擊毀，美軍還剩多少戰鬥素質?

PGK套件可以用在155公釐的榴砲上。(圖/BAE)

現在皮卡汀尼兵工廠(Picatinny Arsenal)正在開發不必GPS的精準導引組件(PGK-M），以取代標準的PGK彈藥。皮卡汀尼兵工廠發言人奧德朗．卡羅威(Audra Calloway)表示，PGK-M同樣是一種套件，可以增長射程也能提升精確度，另外它也有GPS組件，只是另外還有一種還不便公開的備用導引模式。

現在確知英國的BAE系統公司開發PGK-M的廠商之一，開發人員表示，即使在GPS擁塞的環境中，這些套件也可以使砲彈在飛行中自己校正。

即使是迫擊炮的小型砲彈，也有PGK套件。(圖/軌道ATK)

怎麼做到？專家推測，可能會應用無線通信加上三角測量，標定起始點的的位置，再加上不同波段的電波導航，進行中繼連結，可以做到交叉確認以接近GPS的能力。當然，這種方法與從地球軌道向下看的衛星不同，而且地面發射機的距離相對較短，也可能被干擾。因此這是一種備用手段，一種在失去GPS後的相對準確方案。

總之，導航和定位問題沒有單一解決方案，雖然美國軍方在可預見的未來還會享受GPS帶來的好處，但是絕對需要預備B計劃，甚至有必要學習指南針和紙質地圖的時代的工作模式。

(中時電子報)

文章來源：New Army Precision-Guided 155m Round Destroys Targets Without GPS

文章來源：The US Army Is Developing Artillery That Has GPS Precision—Without GPS

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