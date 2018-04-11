姚采穎英文念本草綱目喊救命

2018年04月11日 22:23 中時 洪秀瑛

《百味人生》被中醫學院選為首映片。（倪有純提供）

姚采穎贈副院長雙語電視收視長紅。（倪有純提供）

《百味人生》電影翻成英語版，三年後演員全員集合（倪有純提供）

首映當天參與人合照。（倪有純提供）

姚采穎最近挺身支持中國醫藥大學中西醫合壁的觀念，以主持人身份參加了中國醫藥大學網路雙語電視台開台記者會。

她在中醫的雙語電視台主持三分鐘的「中醫藥每日一辭」短片，也算小小滿足戲癮。中國醫藥大學以私人財力，以雙語念中醫詞彙，未來節目可能推廣到全世界。

姚采穎剛接錄節目電話時，監製黃玉珊問她英文OK吧，她說OK。後來看到傳來的劇本，嚇得她睡夢中跳起來，原來全部是英文劇本，出發前一晚背英文單字到天快亮。她笑說「以英文念本草綱目記載，真是要我的命」。

姚采穎今年從名模變名師，擔任海洋科技大學兼任講師，也在崇右科技大學擔任助理教授，學生很多慕名來選她的課，崇右月薪約22K，姚采穎每天坐火車到學校上課，樂此不疲。

中國醫藥學院製作的系列以中、西醫合壁的中國醫藥為主的三分鐘迷你節目，在國內可說是創舉。此次中國醫藥大學製作的系列節目，還包括《中醫藥藥膳廚房》、《中醫每日一辭：人蔘》、《中西醫大家來會診：不孕症》。

《電影馬拉松：百味人生》為首映片。學校師生參與，另有姚采穎，賈斯汀擔任主持人，資深導演黃玉珊、編劇陳雅湞、統籌倪有純、製片范健祐等製作的中英文雙語節目電影單元《電影馬拉松：百味人生》，也發行英語版行銷國外。

首映當天，姚采穎贈送「收視長紅」墨寶贈送副校長，陳孝萱、莊凱勛在座談會以預錄影單元亮相。這節目已陸續在網路推出，也將安排在有線、無線電視台播出，希望透過這個節目，帶給社會大眾有關醫學方面的專業知識，在中醫大網路電視平台亦可點播觀賞。

無巧不巧，大陸將製作100集的微電影《大國中醫》節目，推廣中醫到世界各地，邀台灣導演郭南宏擔任總導演。

(中時)