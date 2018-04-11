林柏叡、雷婕熙2012字說明未婚生女、感情生變始末

2018年04月11日 22:31 中時 徐桐炘

電影版《鬥魚》26歲主演林柏叡和23歲女星雷婕熙被爆未婚生女，還牽扯出為男方為事業前途，想將孩子過繼給親戚，今晚雙方同時間在臉書發聲明，共2000多字內容，說明2人在生女後如何齊心協力撫養孩子，林柏叡也強調：「1.我媽媽沒有搶寶寶，孩子出生後我們大家都一直很盡心的在照顧她，陪她長大。寶寶也是我跟婕熙共同監護。2.我們不是因為已經無法拿掉而決定生下她，是當初我們想負責，也很珍惜這個生命所做的決定，儘管我們知道會有多辛苦。」

林柏叡又傳出和《鬥魚》女主角王淨談情，被疑劈腿女兒的生母，雷婕熙方面認2人多次分合，今年分手1月感情狀態，語重心長表示：「我們沒有選擇婚姻，的確我們的個性不適合在一起，也努力了很久，分分合合了很多次，在一月份時，我們就正式分手了，但我們的感情早就像一家人一樣，我在他家進出也是去看孩子，會共同的照顧孩子把孩子撫養長大，我們都有共識該為孩子負責，也希望對方幸福。」

林柏叡706字聲明如下：

這個小生命來的太突然，其實發現她的時候只有八週，但我們尊重生命，我覺得我沒有權力不讓她來到這個世上，雖然那時真的很糾結...但我們願意承擔負責。

說真的我真的很佩服她的勇敢，她那時才21歲，工作才剛起飛，才剛拍完大佛普拉斯，卻要突然轉變生活承受這一切，我也很謝謝她願意跟我一起面對這一切！

這段期間我們真的很努力在賺錢一切都想給寶寶最好的，包括產檢，營養食品、接生的診所 ，甚至婕熙在肚子還沒那麼大時都還在工作，我真的很謝謝她願意出一份力。

很慶幸的我們撐過去了，看見寶寶出生在我眼前的那刻我真的開心感動到哭，人生第一次有這樣的感覺，這麼可貴的生命就這樣誕生在我眼前，儘管當初想到我跟婕熙的工作關係，不知道大眾會不會接受兩個這樣的人，對未來產生好大的不確定性，甚至想放棄過當演員這條路...但是，那一刻我感受到我們做的一切決定都是值得的...因為我真的好愛好愛她。

對於那天不實的報導，有幾點我必須做個澄清：1.我媽媽沒有搶寶寶，孩子出生後我們大家都一直很盡心的在照顧她，陪她長大。寶寶也是我跟婕熙共同監護。

2我們不是因為已經無法拿掉而決定生下她，是當初我們想負責，也很珍惜這個生命所做的決定，儘管我們知道會有多辛苦。

另外，儘管我跟婕熙因為個性上等等的不適合分開了，但我們是和平的分開，彼此還是跟家人一樣，在未來的路上還是會一起扶養寶寶長大，她不會缺少任何一點愛。

我沒有要隱瞞這事情，在於第一時間沒跟大家說明，因為新聞來的太突然，這不是我一個人的事，我需要保護她們，也要考慮到所有人的感受，今天因為我工作的關係，我必須被檢視，所以我覺得我必須跟大家說明這件事讓大家明白，這也是我的責任。

謝謝老天，謝謝她給了我最美好的禮物，帶給我除了父母弟弟外最重要的人，有了她，我變得更好。

最後..請大家給我們一點空間，我會好好陪伴她長大，並努力呈現更多更好的作品給大家！謝謝

雷婕熙1306字聲明如下： 發現她時那時候她才8週大

這生命來的太突然，我們都不忍心結束他

當下的心情真的很複雜，去諮詢了很多次

最後做了這個決定，生下她

這段期間，他也很努力工作也去公司上班常睡不到幾小時

認真的在為一切負責，我也在還能工作時上班，四個月的時候拍一隻廣告是演貞子我在地上爬了一整天，雖然很累但我感覺好幸福。

他的家人，媽媽也非常照顧我，家裡離很遠每隔兩天就燉雞湯還有補品來拿給我，照顧我，幫我整理一切，坐月子也是她媽媽每天幫我燉好補品，幫忙我一起照顧寶寶，我真的很謝謝，他的家人把我當做家人一樣照顧疼愛。

我們都很努力的在為這生命做一切的準備，一切他都給我跟小孩最好的，產檢，羊膜穿刺都是在很好的醫院做，沒有少過。

這之中真的一度想放棄過，好累，生活好困難，甚至不知道以後的一切會是怎麼樣，我的工作呢，屬於大眾的工作會接受這樣子的一個我嗎？

我真的不知道 當時我才21歲 過程中也失去了很多工作，我真的很愛很愛我的工作，看著流失掉的一切我內心也好難熬，可是摸著肚子裡的寶貝，我知道在苦我也要撐下去，這是我們的責任，對生活上的事對於工作我都不想成為一個不負責任的人，更何況對於我的孩子，其實我真的真的很害怕，他也是，但他還是很努力的面對一切，去承擔這些，這段日子我都看著感受著，我們很謝謝這個寶貝，讓我們的心更強壯，當我第一眼看到他的時候，哭了好久好久，原來有一個自己孩子是這樣的感覺，我不知道怎麼形容，那就是愛吧，愛本來就是沒有任何言語能夠形容表達，但我心裡好幸福。

他也是，哭的跟小孩一樣，那時候真的一切都很值得。

沒有選擇去特別說這件事情，我真的也不是個很紅的人啊，我只是熱愛我的工作想把工作做好而已，我想這件事情多少會影響到我的工作吧？

我也不知道，但在能做的範圍我都會盡力去做，心裡真的希望能不影響當演員這份工作，但這件事她的出生讓我生命的過程增加了很多的養分，給我很大的成長

但會影響到的話，那就影響吧，總會有路可以走的。

我們沒有選擇婚姻，的確我們的個性不適合在一起，也努力了很久，分分合合了很多次，在一月份時，我們就正式分手了，但我們的感情早就像一家人一樣，我在他家進出也是去看孩子，會共同的照顧孩子把孩子撫養長大，我們都有共識該為孩子負責，也希望對方幸福，

所以對方一切感情生活都不過問，談論也是孩子的問題，怎麼樣讓孩子更好，對於彼此之間都是給予祝福的，怎麼能夠免強兩個不適合的人在一起，為了一個家庭嗎，那這樣不適合的人在於一個家庭中難免出現矛盾爭吵又是好的嗎，沒有什麼是完美的，我是單親家庭出生，這讓我更獨立，我沒有不幸福，幸福不是一個朔造的形式，幸福要自己爭取自己感受，我們就像家人，這個心是一致的，她不會缺少任何愛。

這新聞，我不知道是誰去抹黑這一切，我是當事人我最瞭解。

看到新聞內容的時候，我心真的很難受，明明是那麼努力的照顧保護著寶寶，卻被抹黑的那麼難聽

我會盡我一切微薄的力量去保護他們，也許我能做的只有這些但我是當事人，我沒有不敢承認，新聞來的太快我們都需要時間好好跟大家說明一切

所以我一定要站出來講話，澄清這些不實的新聞內容。

很抱歉已這樣的方式，讓各位知道這件事情，謝謝關心我的人，愛我的人，也謝謝他一直以來那麼努力的工作給寶寶最好的，謝謝他的家人，他的爸爸媽媽弟弟，對寶寶的照顧，在寶寶滿月時他爸爸還用自己存了很久的錢買了金飾送給寶寶，一切我都記在心裡，我真的很愛你們。

謝謝姐姐，幫我留下了這美好的一刻，謝謝媽媽對我的關心照顧，妹妹幫我們禱告

也祝福 大家一切都好。

(中時)