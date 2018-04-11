洪榮宏前妻陳施羽下月嫁 圈外男友百萬婚戒浪漫求婚

2018年04月11日 22:38 中時 許雅淳

陳施羽與兒女感情融洽，小孩將出國讀書，十分不捨。（擷取自臉書）

43歲陳施羽和台語歌手洪榮宏離婚3年多，洪榮宏去年和歌手張瀞云登記結婚，不過感情方面她也不輸洪榮宏，她和一位外商公司主管K先生交往穩定，據悉，K先生在2月14日情人節向她浪漫求婚，獻上Tiffany鑽戒，約1.3克拉，價值粗估百萬元。

根據友人透露，他們當時在信義區頂樓餐廳用餐，K先生突然收起笑容對她說：「你以前吃了很多苦，我很心疼。好不容易走過來了，我很替你開心。雖然你有三個孩子責任很重，但是你以後別擔心。如果你願意的話，我想照顧你ㄧ輩子。」接著拿出婚戒：「你願意嫁給我嗎？」現場氣氛很感動，她當下也哭了。

她表示其實在這次求婚前，K先生曾經跟她提過好幾次，但都沒正面回應，K先生持續像朋友一樣，在背後關懷她，讓她相當感動。至於婚後新生活，她認為家庭、事業、教會都要兼顧，她說：「他不希望我辛苦的工作，但是他也尊重我的選擇。我會放一半的時間在家庭，另一半還是繼續工作、寫書和傳福音。」

談到她的3個小孩因學業關係，8月之後都將至外地念書，她坦言很捨不得孩子不在身邊，但是K先生也有2個孩子，「我的3個孩子，和K先生的大兒子，今年八月都要飛出去讀書。」不過在台北還有K先生的小兒子Alex，今年小學5年級，哥哥姐姐都很愛他。

她認為孩子漸漸長大，全家未來將要聚在一起機會愈來愈少，她的婚期確定在5月底，K先生也訂好在6月初的全家旅行，屆時，一家7口將赴歐洲度假，「希望留給全家一個難忘的回憶」。

(中時)