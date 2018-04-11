辛曉琪腿斷打石膏請看護竟被劫財 爆哭：很無助

2018年04月11日 22:38 中時 許雅淳

辛曉琪舉辦記者會，宣布將在台北小巨蛋開唱。（滾石唱片提供）

辛曉琪11日舉辦記者會，宣布將於9月29日在台北小巨蛋舉行「人生若只如初見」巡迴演唱會，她昨在場數度落淚，並提到她先前因腿斷掉而打石膏，請看護照顧，但朋友發現她家中財物竟短缺，察覺到看護手腳不乾淨，被問損失多少？她表示「損失中等！」並透露家裏有一疊美金放在下層抽屜，想蹲下檢查，卻發現動不了，「那一刻覺得好無助！我就哭了，我連腳斷都沒有哭，只好打電話給我同學來陪我」。

今年56歲的她，單身已3年，「有一段時間覺得說，有個伴不錯，但那時間過了後，那個伴如果好還好，不好就給你找麻煩，一個人很自由」。被問及是否想再婚？她坦言：「以後的事很難講！」不願把話說死。

她昨在彩排唱到〈承認〉還哽咽唱不下去，認為在小巨蛋開唱，「太遲了！」最大的遺憾是無法讓逝世的父母一同參與演唱會，她說：「我希望祂們那天會到現場看我表演，我會預留兩個位置給祂們！」

此外，她在演藝圈的好友李宗盛、周華健、吳秀波、趙又廷及高圓圓等人，皆錄製VCR祝賀，李宗盛笑說：「恭喜辛曉琪終於要『下蛋』！」相當逗趣，她還分享與吳秀波的緣分，「我是他的戲迷，我們有共同的朋友，還是同一組化妝師，後來讓給他了」。

(中時)