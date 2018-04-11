疑網拍糾紛 精品女直播主遭蛋劫 紅漆潑身警告意味濃

高雄一名從事精品網拍女直播主，下班夜歸遭潑紅漆砸蛋，潔白衣服和長髮都沾染一片鮮紅。（摘自《爆料公社》）

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中時電子報
被害人身上和手上提的一件白色外套都染滿紅漆。（摘自《爆料公社》照片）

高雄精品店上班的一名女直播主，日前下班後走在路上，被三名惡少尾隨，然後朝他扔擲紅漆及砸雞蛋，隨即揚長離去；這名周姓女子被突如其來的襲擊，眼睛張不開，也是嚇得不知所措，所以並沒有看清楚對方機車牌號，後來周女在男友陪同下報警，高雄市警方正過濾沿路監視畫面，過濾可疑份子。

這位周姓女直播主驚魂甫定，今天才將當天被潑漆後的照片PO在社群《爆料公社》上，並提醒大家不要忽視任何的恐嚇信息，在路上真的要小心安全。

從周女波的照片中，周女一身潔白的外套和長褲都被潑得如同沾染「鮮血」，一頭長髮也都是紅漆和砸破的雞蛋，相當的狼狽。

直播主還原這幾天發生的，研判可能是之前網拍名牌包遭顧客惡意棄標，封鎖對方，因而引起糾紛。周女說，她從事直播兩年，之前柯女曾買2個柏金包，還有一些小東西，花了75萬元，後來柯女以25萬元得標愛馬仕包等時尚配件，卻以無法轉帳為由棄標，之後就換帳號傳訊息恐嚇她。

她的PO文上說，2月時X小姐購物棄標遭封鎖非常氣憤，之後一直不斷的換帳號競標；3/25收到恐嚇信息，到警局提告，警方說證據不足；3/30 下午四名黑衣男子到店裡說要找周小姐，要我在直播時與柯小姐道歉，否則旁邊還有很多黑衣人在準備。

4/8 21:50兩名男子從7點即在店旁等候，看到鐵門降下來隨即起身確認是我之後，抓準時機一名男子從背後往我頭上倒了一桶雞蛋與一桶油漆，另一名男子錄影，隨即駕車離去，我與男友完全追不到。

她說，恐懼及憤怒讓我測夜難眠，我開始害怕背後出現的人，也一直不斷的以為自己聞到油漆味，我只是一個平凡人，一個普通的員工，想要安心的走路去買飯都變得困難，因為我沒有一個有力的靠山，因為我是一個遇到困難會被推開的孤兒。

(中時電子報)

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