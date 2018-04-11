楊冪撩弟自備小道具 戴秘密武器魅力直升

女星楊冪在偶像劇《談判官》中的造型被譽為魅力指標，她更多次配戴J. HARDYMENT的配件亮相。（翻攝自J. HARDYMENT官方IG）

友善列印
中時
有著「帶貨女王」稱號的楊冪，在《談判官》一劇中從頭到腳的行頭，都引起網友熱議，圖中她即配戴J. HARDYMENT的6 WIDE FACE戒指系列。（翻攝自J. HARDYMENT官方IG）
（從左至右）花藝師HAO JHE LIAO廖浩哲、Snob創意總監Vivienne曹詩薇與設計師Joanna Hardyment一同於花藝裝置前合影。（Snob提供）
J. HARDYMENT Hook and Ball耳環，6880元。（Snob提供）
J. HARDYMENT Single Ruffle手環，1萬800元。（Snob提供）

楊冪才剛在偶像劇《談判官》裡跟黃子韜大談姊弟戀，更不負「帶貨女王」稱號，從大衣、襯衫的造型到耳環、戒指等小物，都成了女人們提升魅力的必敗武器，還被譽為辦公室OL們的穿搭典範。相較於動輒好幾萬塊的精品服飾，較易入手的配件類單品，更是引起小資女們熱議，其中結構感強烈的J. HARDYMENT就是其中之一。

2016年誕生於上海的J. HARDYMENT，由在台灣長大的設計師Joanna Hardyment催生。談吐謙遜的她，母親正是知名時尚工作者黃薇，而品牌中更融合了自小耳濡目染的好品味，及其藝術史背景和曾為Georg Jensen等品牌設計太陽眼鏡的經歷，從創意發想到工廠溝通都由她一手包辦。外型極簡的銀飾系列，在不退流行的經典線條中，包含向野口勇、Barbara Hepworth等藝術家致敬的意涵，楊冪在《談判官》一劇中所配戴的Hook and Ball耳環，靈感就是取材於Jean Royere的家具創作細節。目前品牌也受到精品百貨Lane Crawford的青睞，進駐其香港、上海的賣場當中。

而此次為品牌進駐精品選物店Snob來台的Joanna，除了分享和Snob創意總監Vivienne曹詩薇私下的好交情外，更與花藝師HAO JHE LIAO廖浩哲合作，將J. HARDYMENT經典的指紋系列、褶邊系列和表盤系列作品，展示於店內以原始森林與滿天星、蘭花等在地花材搭建的裝置中，烘托出人工卻有機的自然結構。為慶祝此一合作，Joanna特設計出一款由經典指紋系列中延伸而出的Snob專屬版身體鏈，體現兩造對藝術美學和時尚生活的共同追求。

(中時)

辛曉琪腿斷打石膏請看護竟被劫財…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。