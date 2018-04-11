楊冪撩弟自備小道具 戴秘密武器魅力直升

2018年04月11日 22:46 中時 陳張眾

有著「帶貨女王」稱號的楊冪，在《談判官》一劇中從頭到腳的行頭，都引起網友熱議，圖中她即配戴J. HARDYMENT的6 WIDE FACE戒指系列。（翻攝自J. HARDYMENT官方IG）

（從左至右）花藝師HAO JHE LIAO廖浩哲、Snob創意總監Vivienne曹詩薇與設計師Joanna Hardyment一同於花藝裝置前合影。（Snob提供）

J. HARDYMENT Hook and Ball耳環，6880元。（Snob提供）

J. HARDYMENT Single Ruffle手環，1萬800元。（Snob提供）

楊冪才剛在偶像劇《談判官》裡跟黃子韜大談姊弟戀，更不負「帶貨女王」稱號，從大衣、襯衫的造型到耳環、戒指等小物，都成了女人們提升魅力的必敗武器，還被譽為辦公室OL們的穿搭典範。相較於動輒好幾萬塊的精品服飾，較易入手的配件類單品，更是引起小資女們熱議，其中結構感強烈的J. HARDYMENT就是其中之一。

2016年誕生於上海的J. HARDYMENT，由在台灣長大的設計師Joanna Hardyment催生。談吐謙遜的她，母親正是知名時尚工作者黃薇，而品牌中更融合了自小耳濡目染的好品味，及其藝術史背景和曾為Georg Jensen等品牌設計太陽眼鏡的經歷，從創意發想到工廠溝通都由她一手包辦。外型極簡的銀飾系列，在不退流行的經典線條中，包含向野口勇、Barbara Hepworth等藝術家致敬的意涵，楊冪在《談判官》一劇中所配戴的Hook and Ball耳環，靈感就是取材於Jean Royere的家具創作細節。目前品牌也受到精品百貨Lane Crawford的青睞，進駐其香港、上海的賣場當中。

而此次為品牌進駐精品選物店Snob來台的Joanna，除了分享和Snob創意總監Vivienne曹詩薇私下的好交情外，更與花藝師HAO JHE LIAO廖浩哲合作，將J. HARDYMENT經典的指紋系列、褶邊系列和表盤系列作品，展示於店內以原始森林與滿天星、蘭花等在地花材搭建的裝置中，烘托出人工卻有機的自然結構。為慶祝此一合作，Joanna特設計出一款由經典指紋系列中延伸而出的Snob專屬版身體鏈，體現兩造對藝術美學和時尚生活的共同追求。

(中時)