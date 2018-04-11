駁赴陸任教 葉俊榮：學術交流掛名不足為奇

內政部長葉俊榮。（圖／本報資料照片，張鎧乙攝）

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中時電子報

內政部長葉俊榮今（11）日透過新聞稿表示，他昨天已清楚表達，赴中國大陸短期講學只有浙江大學，其他均屬於學術交流演講或論文發表，不應穿鑿附會，恣意認定他有授課。

國民黨團書記長李彥秀、國民黨北市議員擬參選人游淑慧等人10日點名並質疑葉俊榮在浙江大學光華法學院兼職教師。葉俊榮親自召開記者會釋疑，強調只有在浙江大學短期講學，且完全符合教育部規定。

根據聯合報11日報導，大陸中南財經法政大學的官網上，也把葉俊榮列為學者陣容之一，質疑葉俊榮不只在一間學校任教。

據中央社報導，葉俊榮晚間透過新聞稿指出，他擔任部長前，任職國立台灣大學法律學院專任教授，為國際知名學者，頻繁在國際學術場合演講及發表論文。中國許多大學與研究機構也都曾邀請他演講或發表論文。葉俊榮說，各主辦單位為宣傳或呈現演講等活動，網站出現葉俊榮國際學者的訊息，本不足為奇，不應穿鑿附會，恣意認定他在學校授課。

葉俊榮指出，昨天也在記者會上清楚表達，講學的部分只有浙江大學這一次27天的短期講學，其他均屬學術交流演講或論文發表。

葉俊榮最後重申，來內政部前，近10年期間，專心從事學術研究，透過國際交流及研討，把台灣憲政改革及民主轉型的經驗理論化，帶到全世界，是件很重要的事。至於應邀演講或論文發表，也是基於能將台灣好的法治理念、民主轉型的經驗推廣到國際，應正面看待。

(中時電子報)

夜問打權》葉俊榮赴陸講學是交流…

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