律師說法》請神容易送神難 要如何送走惡房客？

示意圖與本新聞無關。（報系資料照）

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中時電子報
文／580法律網、編輯／

房東言言(化名)去年與房客簽1年租約，但房客只給第一個月房租，之後就是言言惡夢的開始，房客開始拒接電話，還編工作不穩、借錢未還等怪理由，一再拖延繳房租，今年3月寄存證信函時，房客又拒收，讓言言一個頭兩個大。

●法律評析

按民法第440條：承租人租金支付有遲延者，出租人得定相當期限，催告承租人支付租金，如承租人於其期限內不為支付，出租人得終止契約。租賃物為房屋者，遲付租金總額，非達二個月之租額，不得依前項之規定，終止契約。其租金約定於每期開始時支付者，並應於遲延給付逾二個月時，始得終止契約。租用建築房屋之基地，遲付租金之總額，達二年之租額時，適用前項規定。

租賃人若有2個月並未給付租金，可以催告後倘對方再不給付即終止契約，則租賃人即無權占有房東房屋，據民法第767條：所有人對於無權占有或侵奪其所有物者，得請求返還。對於妨害其所有權者，得請求除去。至於有妨害其所有權之虞者，得請求防止之。

前項規定，於所有權以外之物權，準用之。

並可據刑法第320條：意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。

(中時電子報)

本文轉載自580法律網
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