羽球》小戴球后下周退位 印度新球王僅維持短暫1周

2018年04月12日 07:00 中時電子報 黃邱倫

從2016年12月就榮登球后寶座的戴資穎，受到國際羽總(BWF)更改賽制與賽程的影響，下周四(19日)必須將球后頭銜拱手讓給日本好手山口茜。本周登基的新科印度球王斯里坎特，卻得在下周將球王印信交還給丹麥名將安賽龍。

戴資穎本周將喪失去年奪得馬來西亞超級賽冠軍11000積分，改由澳洲公開賽4強的6420分頂上，本周將被扣除4580分，但她仍可以90259分保住球后之位，但領先緊追在後的山口茜(87411分)只剩下2848分。

下周小戴又要被扣掉去年新加坡超級賽冠軍9200分積分，補上印尼公開賽8強積分6050分，屆時將被扣掉3150分，年度總積分剩下87109分，小輸302分，因此必須交出球后寶座，退居世界排名第二。

BWF年度總積分規定是每位參賽選手10場參賽積分最高的場次而定，小戴因為去年連奪馬來西亞與新加坡兩場超級賽冠軍，獲得20200超高分數，今年BWF將這兩場賽事改騎到6月，因此小戴必須在這兩周內連失這兩場積分，改由去年獲得前4澳洲賽和前8印尼賽的積分遞補上去，導致這兩周沒有出賽仍須被扣掉7730分。

反觀山口茜去年在馬來西亞與新加坡這兩場超級賽都止步8強，因此她的最佳10場積分賽事並沒有馬來西亞和新加坡這兩場賽，所以這兩周並不需要被扣掉分數，不費吹灰之力就坐上球后寶座。

丹麥球王安賽龍目前積分77130分，本周將被扣掉去年馬來西亞賽的4320分，改由印尼賽2660分補上，本周將被扣掉1660分，因此原本只落後安賽龍235分的斯里坎特，去年馬來西亞賽並沒有參加，因此將以1425分的優勢成為新科球王。

但斯里坎特的球王只能維持1周，因為下周斯里坎特必須扣掉去年新加坡賽亞軍7800分，蘇迪曼盃的5363分補上，下周將被扣掉2200分，反觀安賽龍去年新加坡賽首輪就爆冷出局，因此，安賽龍屆時又重返世界第一了。

(中時電子報)