NBA》十年磨一劍 32歲英格拉姆終於初登板圓夢

2018年04月12日 06:40 中時電子報 黃邱倫

火箭昨日在客場擊敗湖人，但整場比賽的焦點不在哈登或是保羅的身上，而是32歲的安德烈英格拉姆(Andre Ingram)，他在發展聯盟一待就是10年，這是他在NBA的第一場比賽，而他也確實把握住了，8投6中攻下19分，外加3籃板、3阻攻，成為全場最閃耀的球星。

英格拉姆在2007年參加選秀會，可惜沒有獲得球隊青睞，該年11月投入發展聯盟的選秀，直到第輪才被猶他閃電隊看上，一待就是4年，成為隊史得分王、籃板第二、抄截第三、助攻第四。猶他閃電隊在2011-12球季解散，英格拉姆在2012年3月改披洛杉磯防禦者隊戰袍，本季代表南灣湖人隊打了47場比賽，場均9.1分、2.5籃板，三分球投籃命中率高達47.5%（發展聯盟第一），最終替自己爭取到上NBA殿堂的機會。

英格拉姆身高僅191公分，體重也只有86公斤，這樣的體型與條件實在很難在NBA站穩腳步，但英格拉姆擁有絕對的意志力與拚戰精神，即便發展聯盟的薪資如此的低，但都無法磨滅他想要站上NBA的夢想。

正所謂十年磨一劍，英格拉姆憑藉著發展聯盟的三分球王以及出色的投籃手感，加上湖人早已無緣季後賽，因此，在經過長達3650天的努力後，總算撥雲見日，看到了充滿希望的明天。

英格拉姆昨天與湖人簽下短期合約的時候，他激動的與總教練華頓、總裁魔術強森等人擁抱，並且第一時間打給家人告知這項好消息，證明天下無難事，只怕有心人，就算是鐵杵，總有一天也能磨成繡花針。

英格拉姆的第一場NBA比賽的確不同凡響，第一節剩下1分53秒獲得上場機會，他在出賽的錢7分鐘3投全中攻下11分，第二節完成「三分打」的時候全場竟然高喊MVP，這樣的待遇恐怕也只有在布萊恩的身上才有，可見得全場湖人球迷對他的景仰有多麼高。

英格拉姆全場出賽29分鐘，8次出手命中6球，最拿手的三分球5投4中，命中率高得嚇人，攻下19分，僅次於先發球員哈特的20分，籃板與阻攻各3、助攻和抄截各1，NBA生涯初登板幾近完美。

(中時電子報)