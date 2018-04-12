NBA》杜蘭特決定跳出合約不再委屈自己

2018年04月12日 01:00 中時電子報 黃邱倫

勇士今天在例行賽最後一戰狂輸爵士40分，賽後杜蘭特就決定跳出合約，球季結束後雖然不至於會投身自由市場，而是想要與勇士另外簽下合約，但實際上他到底想要幹什麼呢？

根據美國美體報導指出，杜蘭特將在球季結束後放棄球員選項，成為完全的自由球員，但她不會投身自由市場，而是和勇士重新簽訂合約。

杜蘭特去年與勇士簽下2年5100萬美元合約，2018-19擁有球員選擇權，年薪2620萬美元，當初是因為幫助球隊留住伊戈達拉和李文斯頓而自降身價。

勇士總管邁爾斯也曾在去年說過，杜蘭特自降身價，球團才能順利留人，如果沒有他的作為，就沒有現在的勇士。

如今杜蘭特圓了奪冠夢，也以自降身價回饋給勇士，雙方沒有任何虧欠，杜蘭特今日之舉證明他不願再委屈自己了，他想要拿到屬於真正符合自己的價碼，至少不在全聯盟第一人詹姆斯之下。

現在專家提供勇士三套方案，方案A是杜蘭特可以簽下2年合約，第一季年薪3000萬美元，第二季3150萬美元，這份合約的好處是隨著團隊薪資將在2018-19賽季的1.01億美元到了2019-20球季提升到1.08億美元，屆時他可以再次跳出合約與球隊簽下5年2.19億美元的NBA史上最大的天價合約。

方案B是直接與勇士簽下4年高達1.58億美元的頂級合約，4年薪資分別是3530萬美元、3820萬美元、4100萬美元以及4380萬美元。

方案C是先執行球員選向，明年夏天再與勇士需約3年，這個方案的好處是新和淤的起薪將從3530萬美元提升到3820萬美元，最後一年的薪資4100萬美元，等到2020-21球季團隊薪資上漲到1.12億美元的時候，屆時再與球隊簽下5年價值2.28億美元合約，如此一來不但賺進了荷包，也將成為NBA史上數一數二的吸金球員。

(中時電子報)